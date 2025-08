Ante el programa piloto que comenzó a operar el 1 de julio, para que las personas trabajadoras por aplicaciones cuenten con seguridad social, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) reportó el registro de un millón 291 mil 365 puestos de trabajo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), asociados a plataformas digitales.

Quiahuitl Chávez, subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral de la STPS, indicó que ante este registro se prohíben los cobros indebidos: "Las plataformas ya no pueden cobrar por el uso de la aplicación, y cualquier sanción debe ser revisada por una persona y no por un algoritmo".

Señaló que no cambia el régimen fiscal y no hay aumento de impuestos. "No hay nuevas cargas fiscales, la esencia de esta reforma es de justicia para las y los trabajadores, y no una medida recaudatoria", dijo.

Chávez puntualizó que un millón 46 mil 237 corresponden a registros únicos y en los próximos días se tendrá el número de personas trabajadoras que han alcanzado el ingreso neto de al menos un salario mínimo, "sin perder de vista ya la importancia de que todas y todos son reconocidos, cubiertos y asegurados durante la realización de sus labores".

Aseveró la subsecretaria del Trabajo que este número representa una cantidad muy importante de personas que se emplean y se desarrollan en esta economía: "Y nos permite reconocer el trabajo de este más de 1 millón de personas. Las plataformas digitales son parte clave de la economía y por eso también tienen una responsabilidad, la de respetar los derechos de quienes trabajan a través de ellas".

"Esta reforma marca un antes y un después; ahora hay reglas claras, hay seguridad social y hay condiciones laborales justas para todas y todos", mencionó.

Recordó que el programa piloto tendrá una duración de seis meses y al inicio de cada mes, las plataformas están obligadas a dar de alta a todas las personas trabajadoras.

"A final de mes, si esa persona trabajadora generó ingresos netos equivalentes al menos a un salario mínimo mensual, la plataforma tiene que asegurarla con todos los beneficios del IMSS. Si no alcanzó ese monto, de todas formas está protegida contra accidentes de trabajo durante el tiempo que haya trabajado desde el primer viaje", refirió.

