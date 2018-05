Miembros del CCE no son niños inocentes: AMLO

Andrés Manuel López Obrador respondió al presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, que de ninguna manera quiere callar a empresarios, porque -dijo- no son niños inocentes, sino camajanes que se han beneficiado del régimen de corrupción.

Tras un mitin a un costado de una pequeña estatua de Benito Juárez, López Obrador dijo que ahora los empresarios se van a tirar al suelo diciendo que son muy "humilditos". Esto, luego de que el presidente del CCE advirtió al candidato presidencial de Morena-PES-PT que no los va a callar y seguirán opinando sobre las propuestas de los candidatos.

"De ninguna manera (los quiero callar), cómo los voy a querer callar, además ni modo que sean menores de edad, niños inocentes, obedientes, sumisos, no, son camajanes (holgazán, que se ingenia para vivir a costa de los demás)".

"Cómo van a estar diciendo ahora o se van a estar tirando al suelo que son muy humilditos y que los quiero callar, que barbaridad, este Andrés Manuel tan regañón, que los quiere callar, ¿no?, además que les que claro, no voy a callar a nadie, voy a ser respetuoso del derecho a disentir, soy demócrata y estoy a favor de las libertades", expresó.

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia reiteró que algunos empresarios se han beneficiado con este régimen de corrupción y se han convertido en traficantes de influencias.

Durante su mitin en el centro de esta localidad, López Obrador expuso que si fuese ya por el cargo él ya sería presidente, pues desde el 2006 lo que califica como la "mafia del poder", lo buscaron para ofrecerle apoyo para ganar las elecciones presidenciales.

"Si me hubiese sometido a los dictados de la "mafia del poder", ya hubiese ganado, pero sometido y atado, como títere o pelele, no quiero gobernar así, no voy a dejar trozos de dignidad en el camino", indicó.

