Michoacán, a punto de suspender clases por falta de gasolina

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, anunció que en la entidad se han llegado ya a niveles sociales críticos debido a la falta de gasolina, por lo que entre otras cosas, ya se llegó al límite de suspender clases en todo el estado.

"Les hemos dicho a los papás y a los maestros que no es obligatorio que tengan que llevar a los niños si no hay gasolina, si no pasa transporte"

"Estamos en el límite de suspender las clases; de entrada, les hemos dicho a los papás y a los maestros que no es obligatorio que tengan que llevar a los niños si no hay gasolina, si no pasa transporte", adelantó.

Lo anterior, dijo, porque ante una crisis como la que se vive de desabasto de combustible, lo mínimo que debieron haber hecho en Pemex es avisar y por ello su exigencia para que le den información precisa.

Aureoles Conejo señaló que "en estricto sentido, Michoacán no tendría que estar en esta situación en virtud de que no somos un estado que esté catalogado como entidad con un problema mayor de robo de combustible".

Enfatizó que el desabasto ya ha generado problemas mayores en las actividades económicas, productivas y sociales en general.

"Papás que tienen que llevar a sus hijos a la escuela, los transportes de medicamentos, patrullas. Se está complicando demasiado y la verdad es que ya preocupados por esta situación", reiteró.

Silvano Aureoles insistió que es importante que el gobierno federal y Pemex informen a la ciudadanía de cuándo se restablecerá con normalidad el servicio de gasolina y así evitar un problema social mayor.

"Estamos llegando a niveles muy críticos, la gente pasa toda la noche formada en las estaciones de gasolina; hay connatos de discusiones, enfrentamientos. La gente se pone nerviosa y esto sólo abona al desencanto y enojo social", expuso Aureoles.

JM