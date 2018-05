Mi patrimonio "es muy normal", dice Miguel Barbosa

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia al gobierno de Puebla (Morena, PT y PES), Luis Miguel Barbosa Huerta, acusó una guerra sucia en su contra en esta campaña. Dijo que tiene un patrimonio "muy normal" y agregó que es una persona honesta.

"Vamos muy bien, soy un hombre honesto, nunca he sido deshonesto, tengo un patrimonio muy normal, no soy extraordinariamente rico como lo es Martha Erika Alonso y Enrique Doger, pronto se sabrán muchas cosas, pronto, así es que pueden seguir diciendo lo que quieran, lo que quieran, ahora resulta que ellos son los que pueden señalar cuando su fama pública en Puebla es de archimillonarios", dijo.

En Puebla, lo anormal es lo normal. Aquí la mafia del poder hace campaña golpeando a los adversarios, quieren desgastar todos los días con acusaciones, pero no lo van a lograr; vamos a ganar y con una gran ventaja. Derrotaremos a la mafia del poder. pic.twitter.com/FoPa4Le0tF — Miguel Barbosa (@MBarbosaMX) 14 de mayo de 2018

Este lunes El Universal publicó que Barbosa y su familia directa, poseen 10 propiedades en la Ciudad de México y Puebla, con valor aproximado de 25 millones de pesos.

A través de un video que subió a su cuenta de Facebook, Barbosa Huerta acusó guerra sucia en su contra porque va arriba en las encuestas, sin embargo no explicó el origen de los inmuebles que adquirió.

"Esa es la guerra sucia, está todo controlado acá, todo lo que diga no va a ser publicado, desafortunadamente esa es la realidad que se vive en Puebla hay un control férreo", dijo.

Agregó que no es un hombre de lujos, ni de ostentaciones y su patrimonio no es de riquezas.

"No soy un hombre de lujos, ni ostentaciones, no tengo un patrimonio acumulado de riqueza, no, no, no soy así y esto se va a ir desmenuzando. Miren en Puebla lo anormal, es normal y aquí el ejercicio del Poder, Rafael Moreno Valle en concreto, la forma como hace campaña es golpeando a los adversarios. Voy arriba en las encuestas, todo le sale mal y ahora lo que quieren ellos es desgastarme todo los días con acusaciones", explicó en el video de más de cinco minutos.

