México se prepara para un plan migratorio emergente ante la llegada de Trump

Tapachula se prepara un “plan emergente” para atender una previsible saturación migratoria ante el regreso de Donald Trump el próximo lunes a la Casa Blanca y sus promesas de deportaciones masivas y mayores restricciones.

El presidente municipal, Aarón Yamil Melgar, instruyó la creación de esta estrategia para la atención de posibles repatriados en esta urbe en el límite con Centroamérica, contó la directora de Relaciones Internacionales y Desarrollo Transfronterizo de Tapachula, Denisse Lugardo Escobar.

El plan pretende dar una atención integral, efectiva y eficiente con apego a los derechos humanos, sostuvo.

“Ya tenemos contemplados ocho posibles espacios del Ayuntamiento, sectorizado a familias, varones, mujeres, niños, niñas y adolescentes no acompañados, además de donde van a estar los de la comunidad LGBTI", aseguró la funcionaria.

En vísperas de la investidura de Trump, la preocupación crece en México porque los mexicanos son cerca de la mitad de los 11 millones de indocumentados en Estados Unidos y sus remesas representan casi el 4 por ciento del producto interior bruto (PIB) del país, que en 2024 habría recibido un estimado de 65 mil millones de dólares.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum , aseveró el día de ayer que su Gobierno está "preparado" para recibir a los mexicanos deportados, buscarles empleo, ofrecerles programas sociales y movilidad por todo el país.

Pero la mandataria ha pedido esperar a que asuma Trump para detallar el plan y sigue en duda si Estados Unidos deportará a los indocumentados a su país de origen o los expulsará México, que tuvo un récord de más de 925 mil migrantes irregulares de enero a agosto de 2024, una subida interanual del 132 por ciento.

Zozobra en la frontera sur por Trump

Isaac López, migrante de Honduras, señaló que continúa firme en su intención de ir a Estados Unidos, y "si 100 veces los deportan volverán otra vez", porque en su país la situación es crítica por la delincuencia y el desempleo.

“Tanto Guatemala, Venezuela, El Salvador, Nicaragua, Centroamérica está difícil. (Tapachula) sería una opción porque México ha abierto las puertas, si no podemos llegar al otro lado, sería una opción trabajando, eso tendríamos que ver con otros compañeros, porque en el caso de los que salimos de Honduras vamos con la mentalidad de llegar a los Estados Unidos", expuso.

Esmeralda Castañeda, de El Salvador, narró que ha estado varios días en Tapachula buscando trabajo, pero no ha encontrado, por lo que busca irse a otra ciudad de México para trabajar y después trasladarse a los Estados Unidos.

“Yo tengo varios días de estar aquí, he preguntado de empleo, pero no he hallado, no nos podemos quedar aquí, nada que ver de eso, a mí nada, nada de eso, no me quedo porque quiero seguir hasta allá a Estados Unidos", manifestó.

El migrante venezolano Miguel Parra pidió a la presidenta mexicana que ayude a los migrantes porque nadie se quiere quedar.

“Es triste lo que se está viviendo aquí (Tapachula), es un sacrificio llegar a la frontera porque el Gobierno de México no nos está apoyando como migrantes, por lo que tenemos que cruzar a pie donde tenemos el riesgo de ser secuestrados", lamentó.

Con información de EFE.

MS