México cuenta con una mejor política de competencia: Peña Nieto

El Presidente Enrique Peña Nieto encabezó la ceremonia por el 25 aniversario de la Autoridad de Competencia en México, donde subrayó los avances que se dan en esta materia, los cuales, dijo, no se obtienen de manera fortuita.

En el evento llamó a los órganos reguladores a hacer lo que tengan que hacer para defender al consumidor, y para garantizar que sus decisiones redunden en condiciones de bienestar para la economía familiar y elevar su nivel económico.

"No les espante y mejor ni les preocupe si sus definiciones son aplaudidas y reconocidas", exhortó el Mandatario, quien añadió que estos órganos reguladores han hecho posible que México tenga una mejor política en la materia.

Recalcó que no obstante los avances en materia de competencia, con órganos mucho más robustos y sólidos, no dejará de haber agentes dominantes en los mercados, pero sí hay una mayor regulación, para asegurar que otros agentes no dominantes puedan entrar y participar en el mercado.

