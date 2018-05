Mexicanos Primero dice respetar fallo del Tribunal que baja su spot

Ante la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de bajar el spot de Mexicanos Primero titulado "¿Y si los niños fueran candidatos?" la organización aseguró que respetará la decisión tomada por el órgano, sin embargo, señaló que peleará por su derecho a la libertad de expresión, debido a que consideraron que la grabación no viola la Constitución, ni ninguna ley electoral.

En un comunicado difundido la tarde de este viernes, Mexicanos Primero indicó que serán respetuosos de las leyes y de las decisiones del Poder Judicial.

"Nos preciamos de contribuir a la fortaleza y vigencia de las instituciones, y no las denostamos ni las descalificamos cuando sus cuerpos colegiados no coinciden con nuestros planteamientos. Por ello, respetamos la medida precautoria definida por la Sala Superior del Tribunal por la cual cesará la transmisión por televisión abierta del spot, en cumplimiento de las medidas cautelares, es decir, que no tratan la materia misma de la disputa en forma definitiva".

Mexicanos Primero manifestó que ven con preocupación que su derecho a la libre expresión y la defensa que hacen del derecho a la educación en el país puedan ser coartados o limitados.

"La decisión del Instituto Nacional Electoral, el pasado 30 de abril, fue que las medidas no se justificaban porque el mensaje no era propaganda política y no afectaba la equidad de la contienda, sino que es un ejercicio para informar a la sociedad de temas transcendentes".

"La controversia sigue, puesto que la medidas cautelares ahora vigentes se desprenden de un análisis preliminar que aún no resuelve el fondo de la cuestión".

La organización señaló que el spot que hoy fue retirado hace un llamado a proteger el derecho a la educación de niños en México, por lo que no viola la Constitución ni las leyes electorales, "y menos aún las leyes que protegen el interés superior de la niñez. Será este un caso paradigmático sobre la libertad de expresión en el país".

Mexicanos Primero afirmó que seguirá trabajando en la protección de la niñez con "imparcialidad y apartidismo. No nos olvidemos de niños: se deben afinar los causes para que la niñez y sus derechos sigan en la agenda pública en todo momento".

SA