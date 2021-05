Metro CDMX: Se indemnizará con 650 mil pesos a deudos del colapso de L12

La jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, informó la indemnización que recibirán los familiares de las personas que murieron el pasado 3 de mayo tras el colapso de la Línea 12 del Metro será de 650 mil pesos.

"En términos económicos, el Metro formalmente en su póliza tenía un apoyo de 350 mil pesos por deudo, a los familiares, se le solicitó al seguro a partir, pues de un proceso, de que este monto era muy pequeño y que tenía que elevarse y hasta el momento el trabajo que se ha logrado en este proceso de conciliación es que al menos será de 650 mil pesos por la póliza del Metro", explicó.

Señaló que servidores públicos están acudiendo de manera directa a los domicilios de las víctimas, para identificar quién será la persona beneficiaria, de tal manera que puedan recibir el convenio, que lo puedan firmar de inmediato esta semana que viene y poder recibir esta indemnización por parte del Metro lo más pronto posible.

Sheinbaum también indicó que se otorgará un apoyo emergente de 50 mil pesos a los familiares de las personas que perdieron la vida, de los cuales 10 mil pesos ya les fueron entregados a la mayoría.

"A algunos de ellos se les fueron otorgados de manera gratuita los servicios funerarios, a otros por diversas razones del momento no pudieron recibir este apoyo que se instruyó que se le diera a todos los familiares, entonces a todos ellos se les está dando un primer apoyo emergente, de inmediato, por los gastos inmediatos que están llevando a cabo, este gasto es de 50 mil pesos, 10 mil que fue otorgado en estos días y 40 mil que se les va a dar a partir del lunes y ya este servidor público está en contacto con ellos", expuso la mandataria.

Destacó que coordina un equipo de trabajo para conocer las necesidades urgentes de los deudos del colapso por medio de visitas a sus domicilios.

Apoyo a lesionados

También se está dando un apoyo emergente de 10 mil pesos a los familiares de las personas que están hospitalizadas, para los gastos que se deriven de su atención, inclusive señaló Sheinbaum, se les ha apoyado con habitaciones en hoteles, para aquellos que viven muy lejos.

Del incidente en la línea 12 del Metro hay 26 personas que perdieron la vida, sigue habiendo 33 personas que están hospitalizadas, de ellas hay 12 personas están reportadas como graves, 20 personas delicadas y una persona estable; de ellos 23 están en hospitales públicos y 10 en hospitales privados y hay 53 personas que ya se dieron de alta, informó la mandataria capitalina.

Sheinbaum Pardo refirió que todas las personas que perdieron un familiar o que tienen familiares graves de los hospitales, "no van a estar desamparados, no los vamos a dejar solos, vamos a estar con ellos y vamos a darles todo el apoyo que requiera, este es un compromiso y por eso hay un servidor público que los está acompañando en este proceso, si por alguna razón no han sido contactado, por favor, conocen los teléfonos para que nos puedan contactaremos agilizado este proceso para que puedan ser apoyados".

