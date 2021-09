El pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO-CDMX) ordenó a la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) capitalina que proporcione los contratos de adquisición de trenes, construcción y reparaciones de la Línea 12 del Metro.

Mediante un comunicado, el INFO expuso que esa información deberá publicarla en su portal electrónico al asegurar que son obligaciones de transparencia.

Esto fue establecido en la ponencia de la Comisionada Ciudadana, Marina San Martín Rebolloso, al resolver el recurso de revisión INFOCDMX-RR.OP.0969/2021, donde una persona pidió todos los contratos relacionados con la Línea 12 del Metro.

Al exponer el asunto ante el pleno, San Martín explicó que la SAF respondió que era incompetente para conocer de lo solicitado, y orientó a la persona para que preguntara al Metro, a la Secretaría de la Contraloría General, a la Fiscalía General de Justicia, al C5, a la Secretaría de Obras y Servicios y a la Auditoría Superior de la CDMX.

Lo anterior fue motivo para que el solicitante acudiera al INFO-CDMX a interponer un recurso de revisión, no obstante, sólo se quejó de que no recibió la información sobre la Línea 12 del Metro y no así respecto del accidente ocurrido en la estación Tacubaya.

Del estudio del caso, la ponencia concluyó que la SAF se encarga de suscribir contratos y autorizar recursos para iniciar o continuar obras relevantes, como las que se llevan a cabo en dicho medio de transporte público, y conoce sobre las sanciones firmes de los funcionarios adscritos a dicha dependencia.

Por lo anterior, se determinó que dicha dependencia debería buscar y proporcionar a la persona solicitante los contratos sobre la adquisición de trenes, la construcción y reparaciones de la Línea 12 del Metro y la cantidad erogada en dicho proyecto; así como los expedientes, denuncias y el nombre de los funcionarios con sanciones firmes.

Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores. Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

JM