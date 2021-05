Al grito de "no fue un accidente, fue el Estado" y "la negligencia y la corrupción no son accidentes", un grupo de no más de 100 jóvenes realizaron la tarde de este martes una marcha de la estación Periférico Oriente a la zona donde se desplomó el tramo elevado de la Línea 12 del Metro.

Con diversas mantas y consignas, los jóvenes protestan frente al cerco instalado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) que les impide avanzar sobre la avenida Tláhuac, a la altura de la estación Olivos.

Algunos manifestantes tienen el rostro cubierto.

Por su parte, habitantes de Tláhuac manifestaron su rechazo ante los dichos de las autoridades capitalinas que previo al siniestro no hallaron ninguna falla en el tramo elevado de la Línea 12.

Molestos y ubicados en una plaza comercial que da frente al lugar siniestrado, señalaron que sí había fallas en este tramo del Metro, y que cada día eran más notorias.

