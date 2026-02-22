Domingo, 22 de Febrero 2026

Por violencia, INE suspende atención en módulos de Jalisco y Nayarit

Las oficinas regionales trabajarán bajo la modalidad de home office para evitar desplazamientos de su personal, priorizando su integridad y seguridad

Por: SUN .

"Estas determinaciones responden a una evaluación preventiva de riesgos, ante los acontecimientos ocurridos en diversas entidades", dice el comunicado del INE. ESPECIAL

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que los módulos de atención ciudadana de Jalisco y Nayarit permanecerán cerrados hasta nuevo aviso, así como en otros estados donde las autoridades locales determinen suspensión de actividades no esenciales, luego de los ataques registrados a raíz de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Nueva Generación (CNG). 

A través de un comunicado, el INE detalló que sus oficinas regionales también trabajarán bajo la modalidad de home office, para evitar desplazamientos de su personal, priorizando su integridad y seguridad. Estas medidas se aplicarán desde este lunes y hasta nuevo aviso. 

"Estas determinaciones responden a una evaluación preventiva de riesgos, ante los acontecimientos ocurridos en diversas entidades, donde se registraron bloqueos, quema de vehículos y enfrentamientos en la vía pública". 

"El INE, como institución estratégica del Estado mexicano, tiene la obligación de actuar con responsabilidad y prudencia para proteger a quienes acuden a realizar trámites relacionados con su Credencial para Votar, así como al personal que labora en sus instalaciones", señaló el instituto. 

 

