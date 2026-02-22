Luego del operativo federal de alto impacto realizado en la zona serrana del municipio de Tapalpa, Jalisco, el Gabiete de Seguridad Federal confirmó que en Jalisco se registró la mayoría de bloqueos generados por el crimen organizado.

De acuerdo con el reporte operativo nacional consolidado, hasta las 20:00 horas de este domingo se habían registrado 252 bloqueos en 20 entidades. Jalisco concentró el mayor número de estos bloqueos, con 65, principalmente en carreteras federales, estatales y vialidades urbanas estratégicas, indicó el Gabinete Federal. Las autoridades no compartieron las ubicaciones de tales bloqueos.

"En Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas se registraron eventos focalizados y bloqueos aislados, los cuales fueron atendidos de manera inmediata por las autoridades locales. Sin que exista reporte de algún incidente", señaló.

También, dijo el Gabinete, hasta 20:00 horas, aproximadamente el 90% de los bloqueos (229) fueron desactivados. "Solo 23 bloqueos se encuentran activos y hay cuatro cierres parciales, gracias a la acción oportuna de las autoridades de los tres órdenes de Gobierno", refirieron las autoridades federales a través de un comunicado.

El Gabinete afirmó que desde el primer momento se activaron protocolos de atención inmediata, con un despliegue encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), en coordinación con las instituciones del, y corporaciones estatales y municipales, con el objetivo de proteger a la población, contener los incidentes y liberar las vialidades afectadas.

"Gracias al despliegue permanente y coordinado de las fuerzas de seguridad, la mayoría de los bloqueos a nivel nacional han sido retirados, las vialidades principales han sido liberadas y los puntos restantes se encuentran bajo control operativo, con trabajos ininterrumpidos para su liberación total", dijo.

Por último, las autoridades federales afirmaron que el Gobierno de México, en coordinación permanente con los gobiernos de las entidades federativas, continuará trabajando para restablecer la movilidad, preservar el orden y proteger a la población.

"Se exhorta a la ciudadanía a mantener la calma, evitar la difusión de información falsa y consultar únicamente los canales oficiales, que se mantienen informando de manera permanente", finalizó el Gabinete de Seguridad.

EE