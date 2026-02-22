El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que, como parte de las acciones preventivas derivadas de la situación de seguridad registrada en distintas entidades del país, algunas oficinas y Módulos de Servicios Tributarios (MST) suspenderán actividades este lunes 23 de febrero en los estados de Jalisco, Michoacán, Nayarit y Colima.

En Jalisco , permanecerán cerradas las Oficinas Desconcentradas Jalisco 1 (Guadalajara), Jalisco 2 (Guadalajara Sur) y Jalisco 3 (Zapopan), así como los MST de Puerto Vallarta, Ocotlán, Autlán de Navarro, Ciudad Guzmán, Tepatitlán y Lagos de Moreno.

En el caso de Michoacán , la suspensión aplicará para la Oficina Desconcentrada Michoacán 1 (Morelia) y los Módulos de Apatzingán, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Pátzcuaro, Sahuayo, Uruapan, Zamora y Zitácuaro.

Asimismo, el MST de Manzanillo, en Colima , y la Oficina Desconcentrada Nayarit 1, ubicada en Tepic, también interrumpirán sus servicios durante la jornada del lunes.

¿Qué pasa si tienen cita?

El SAT señaló que las citas confirmadas para trámites presenciales serán reprogramadas en cuanto se reanude la atención, y pidió a los contribuyentes mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales para conocer nuevas fechas y actualizaciones.

Los medios oficiales disponibles son el portal sat.gob.mx, así como las cuentas institucionales del organismo en Instagram (@satmx), YouTube (@satmx), Facebook (SAT Méx) y los comunicados de prensa publicados por la institución.

La autoridad fiscal agradeció la comprensión de los usuarios y reiteró que la medida tiene como objetivo prioritario salvaguardar la integridad del personal y de los contribuyentes, asegurando que las actividades se retomarán en cuanto existan condiciones de seguridad adecuadas.

