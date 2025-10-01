Lista de actividades conmemorativas por el 2 de octubre en CDMX

A casi seis décadas de la tragedia en Tlatelolco, la Ciudad de México renueva su compromiso con la memoria histórica al anunciar un programa de actividades conmemorativas por el aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968.

Bajo el lema “2 de octubre no se olvida”, el gobierno capitalino impulsa una serie de eventos culturales, educativos y artísticos que buscan honrar a las víctimas y reflexionar sobre las luchas sociales del país.

En el marco de las conmemoraciones por el Movimiento Estudiantil de 1968, se presentará un ciclo de cine especial titulado “2 de octubre 1968”, organizado por la Cineteca Nacional Chapultepec en colaboración con el IMCINE y la Filmoteca de la UNAM.

Este ciclo ofrecerá una selección de ocho películas que abordan, desde distintas miradas, el contexto, las voces y las consecuencias del 2 de octubre en Tlatelolco.

Las funciones se llevarán a cabo del 2 al 9 de octubre de 2025, con una película distinta cada día, cada una con su propia perspectiva sobre los hechos:

2 de octubre: Rojo amanecer.

3 de octubre: No nos moverán

4 de octubre: El grito. México 1968

5 de octubre: Historia de un documento

6 de octubre: El memorial del 68

7 de octubre: Olimpia

8 de octubre: ¿De qué lado estás?

9 de octubre: Canoa

MF