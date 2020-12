Medios internacionales demandan justicia para periodistas asesinados en México

Medios internacionales lanzaron una iniciativa para exigir justicia para los periodistas que han sido asesinados en México con investigaciones en las que denuncian la colusión entre los cárteles de la droga y las autoridades.

The Cartel Project (“Proyecto Cartel”) es un proyecto de colaboración del consorcio de periodistas Forbidden Stories en el que participaron 60 periodistas de 25 organizaciones y medios de 18 países, incluidos el estadounidense The Washington Post, el británico The Guardian, el español El País, el alemán Süddeutsche Zeitung y el francés Le Monde y el semanario mexicano Proceso.

Su objetivo, según destaca el consorcio en su página web, es "seguir las historias de sus colegas asesinados" en México e "investigar las redes globales de los carteles de la droga mexicanos y sus conexiones políticas en todo el mundo".

De las cinco investigaciones del proyecto, la primera en publicarse trata el caso de Regina Martínez, corresponsal de Proceso en Veracruz, quien fue asesinada el 8 de abril de 2012 en Xalapa.

Miembros de The Cartel Project "siguieron las pistas" que Martínez había investigado "sobre los vínculos entre políticos y narcotraficantes en el estado de Veracruz", una de las regiones más mortíferas para la prensa.

"Descubrieron que en los meses previos a su prematura muerte, Martínez se había estado preparando para publicar un informe explosivo sobre miles de personas que habían desaparecido misteriosamente", reveló el consorcio.

El proyecto periodístico revela además "cómo las autoridades locales sabotearon la investigación sobre su muerte y pusieron a un chivo expiatorio tras las rejas sin ninguna prueba tangible".

Gracias a la colaboración de periodistas de todo el mundo, el proyecto ha podido investigar las cadenas de suministro en China e India de precursores químicos para los cárteles mexicanos, los laboratorios de metanfetamina en Países Bajos y Bélgica y la venta de armas a México por parte de Alemania, Bélgica e Italia.

"Al publicar sus historias al mismo tiempo, los miembros de The Cartel Project quieren enviar un mensaje poderoso a los enemigos de la prensa libre: 'Matar al periodista no matará la historia'", señaló el consorcio.

México es uno de los países del mundo más violento para el gremio periodístico, con asesinatos, agresiones e intimidaciones contra la prensa por parte del crimen organizado y de autoridades.

Desde el año 2000, al menos 135 periodistas han sido asesinados en México según la organización Artículo 19.

De acuerdo con el registro de Reporteros Sin Fronteras (RSF), en 2019 México fue el país con más periodistas asesinados (10), por delante de Pakistán (4) y Afganistán (3).

En lo que va de 2020, RSF ha contabilizado al menos siete casos de periodistas asesinados relacionados con su labor.

IM