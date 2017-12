Meade, tú estabas en otro planeta: López Obrador

El líder nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, dirigió un nuevo mensaje al virtual abanderado priista a la Presidencia, José Antonio Meade, a quien demandó explicaciones por la corrupción y violencia generada por las últimas administraciones "Y ¿dónde estabas Meade? Tú estabas en otro planeta".

"Tú no tienes nada que ver con eso, tú no estás relacionado con (el ex presidente Carlos) Salinas, ni con (el ex mandatario Felipe) Calderón, ni con (el actual presidente) Peña. De modo que tú eres la opción, la alternativa. Sí, cómo no, ¡para la mafia del poder!, no para el pueblo de México", acusó.

A siete meses de la elección de 1 de julio de 2018 y a un año "de que tomemos posesión de la Presidencia de la República", López Obrador subió un video en su cuenta de Facebook, grabado en un paisaje natural serrano, de camino de Ometepec a Xochistlahuaca, Guerrero, y advirtió: "Acá no vienen los tecnócratas".

"Meade no va a saber de estos caminos, a él lo están impulsando para que siga el abandono de las comunidades indígenas de la gente humilde, de la gente pobre y sigan robando los del mafia del poder", acusó el tabasqueño.

Agregó que hay en marcha un "aparato de defraudación que incluye también el trabajo la labor de periodistas, intelectuales, fifís que ahora se han dedicado a quemarle incienso a Meade" y cuestionó que se diga de él que es muy preparado.

Con Meade, dijo, "muchos mexicanos, millones nos están dando su apoyo su confianza y nunca jamás los vamos a traicionar".

En su mensaje, de nuevo centrado en Meade Kuribreña, el virtual abanderado presidencial de Morena aseguró que hoy está justo a "siete meses para triunfar y un año para iniciar la transformación de México…porque estos tecnócratas han permitido el saqueo de la nación y han ocasionado una monstruosa desigualdad económica y social".

GC