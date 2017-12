En reunión con Meade no hubo ofrecimientos: Osorio Chong

Tras manifestar su apoyo a José Antonio Meade a partir de un proyecto llamado México, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que no busca posiciones en el equipo del ex secretario de Hacienda.

Durante una entrevista que dio a Joaquín López Dóriga en el espacio de Radio Fórmula, el encargado de la política interna del país afirmó que durante su encuentro con el aspirante a la candidatura priista a la Presidencia, el pasado miércoles, no hubo ofrecimientos ni peticiones.

"No hubo en ningún momento de nuestra reunión qué te ofrezco, qué me das, nunca, ni siquiera pudimos enunciar algo al respecto, porque eso no me mueve a mí y porque tampoco al hoy precandidato a la Presidencia de la República", mencionó.

Reconoció que el domingo pasado, durante un encuentro en Los Pinos, con el Presidente Enrique Peña Nieto, se hizo el análisis sobre la movilidad del PRI para designar a su candidato presidencial.

"Soy un hombre (...) que cree en la buena política, que está convencido que el camino es el diálogo y que considera que por cualquier interés personal debe estar siempre primero el más importante: que es México y los mexicanos", indicó.

Osorio Chong subrayó que la decisión de hacerse a un lado en la contienda por la designación del aspirante presidencial del Revolucionario Institucional, la tomó con base en la unidad del partido político, toda vez que es la fuerza que permite salir adelante al tricolor.

Añadió que su muestra de unidad la dejó plasmada apenas Meade exhibió su intención de buscar la candidatura presidencial del PRI.

"Inmediatamente se conoció, es más, antes, desde el domingo empecé a hablar con muchísima gente, agradecerle su solidaridad y decirles gracias, y que no habría yo de registrarme, no habría yo de ser el candidato. Después de esto, en cuanto se conoció la posición de Pepe respecto a la búsqueda de la candidatura, inmediatamente subí un Twitter.

"Dicen, se tardó dos horas, ya ves que hasta en eso hay quienes están al pendiente, bueno, es que hasta el momento en que él manifestó que habría de buscar la candidatura es cuando yo inmediatamente subí la felicitación", destacó.

De lo que se trata, dijo, es de salir en cohesión, unidos y listos para una contienda que no será fácil.

"Y por encima de cualquier circunstancia personal, siempre estará la posibilidad de que nos una un proyecto en lo más importante que es México", aseveró.

Osorio Chong puntualizó que el PRI tiene su pluralidad y uno de los factores más importantes que no tienen los demás, es el de la unidad, el de buscar que sea a partir de un proyecto de nación como pueda generarse esa unidad que permita salir adelante en un proceso electoral.

"A veces se habla de una disciplina, yo creo que es de un proyecto, yo creo que es de lo que uno busca por el bien del país y no de cuestiones personales", indicó.

El hidalguense se refirió a Meade como un hombre de amplias capacidades, que busca acuerdos y diálogo.

"Y yo creo que tiene las capacidades para poder ir no sólo a la búsqueda de la candidatura, no sólo en el proceso electoral, sino para ser un buen Presidente de la República", apuntó.

Miguel Ángel Osorio Chong subrayó que continuará con su trabajo para cumplir su responsabilidad.

Sobre su futuro político dijo que si existe alguna alternativa ahí estará, pero a partir de los resultados que brinde desde actual posición.

LS