López Obrador llama "señoritingo" y "pelele" a Meade

Andrés Manuel López Obrador, presidente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), llamó "señoritingo" y "pelele" al precandidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade y adelantó que el partido tricolor no va a poder imponerse en las elecciones de 2018.

"Impusieron a otro pelele, a otro títere a Peña Nieto y miren cómo está nuestro querido México, impera la corrupción, hay mucha pobreza, mucha inseguridad, mucha violencia, y ahora quieren a otro pelele a este señor Meade, este señoritingo, pues ya no ahora será el pueblo que el que va a elegir al próximo presidente de México, ya no más peleles, ya no más títeres", expresó.

De gira por Tacámbaro, Michoacán, el tabasqueño declaró que ayer destaparon al representante de la mafia del poder, José Antonio Meade, "quien será apoyado por todos los mafiosos del poder económico y poder político de México".

"Piensan que con mañas se van a seguir imponiendo, ya falta poco y va a triunfar nuestro movimiento", afirmó.

NM