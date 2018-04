Meade pretende dar autonomía al MP

José Antonio Meade, candidato presidencial de la coalición Todos por México, afirmó que su batalla contra la corrupción es de frente, con la convicción de ser el primer Presidente sin fuero que se someta y le dé autonomía al Ministerio Público (MP).

“Lo que debemos reconocer es que cuando encontramos una institución que no está funcionando o un problema que no se está resolviendo, tenemos que ir a ver qué de nuestro marco institucional no está funcionando”.

Entrevistado en la estación radiofónica Stereo Uno de Los Mochis, Sinaloa, el abanderado de los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista y Nueva Alianza aclaró que los problemas no se resuelven con voluntad, sino atendiendo los problemas de fondo.

“Lo que tenemos que hacer es revisar que esos bienes que yo declaro sean congruentes y consistentes con mi declaración fiscal”, agregó el aspirante.

Meade dijo que convoca a ese contraste, a que los candidatos se presenten con esos cuatro elementos, que se conozca que lo fiscal y lo patrimonial son consistentes, que no hay nada en el Registro Público de la Propiedad que no haya sido declarado y que todo entre sí sea congruente con la forma en que viven.

Planteó que si Singapur y Corea del Sur, o jurisdicciones como Hong Kong, reconocidos por su transparencia, pudieron lograr el cambio, México también puede hacerlo; y al igual que ellos, darle al ciudadano la garantía de que tendrá un gobierno honesto.