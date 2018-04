México necesita encender muchos motores: Meade

00:03:37

La diferencia entre la presente administración de Enrique Peña Nieto y la siguiente será la inclusión. Que existan menos pobres y más clase media, pero también más participación de la mujer, propone José Antonio Meade.

En entrevista para EL INFORMADOR, el candidato a Los Pinos detalló lo que requiere el país para mejorar en economía. La apuesta: “Sí tenemos que crecer más, y la forma de crecer más es abrir diferentes espacios para que tengan mayor participación. México necesita encender muchos motores”.

— Por décadas no hemos podido superar un crecimiento mediocre del 2 por ciento, ¿dónde están las taras de la economía mexicana y qué se puede hacer?

— Es un poco un tema que tiene que ver con aritmética de crecimiento. Yo creo que nos ayuda a poner en perspectiva la expectativa de crecimiento con el contexto que estamos enfrentando.

No es lo mismo crecer 2.3 por ciento, como el año pasado, cuando estás enfrentando un entorno internacional hostil, cuando se te cayó la plataforma petrolera, cuando la producción industrial en Estados Unidos cayó. Ese 2.3 por ciento acredita fortaleza, acredita resistencia, que crecer 2 por ciento a principios de 2000, cuando la economía mundial estaba creciendo 6, cuando tenías un socio comercial que estaba creciendo también de manera muy importante.

— ¿Qué debe modificarse de la política económica que se propuso hace seis años?

— ¿Qué debiéramos esperar en la siguiente administración? Pues un crecimiento entre 3.8 y 4.8 por ciento. ¿Y cuál sería la principal diferencia entre lo que vimos en esta administración y lo que podremos ver en la siguiente? La inclusión. O sea, parte de la tara a México, en términos que ustedes lo plantean, es que no hemos logrado ser un país incluyente.

— ¿Incluyente es que haya menos pobres y más clase media?

— No solamente menos pobres y más clase media, menos pobres, más clase media, más participación de la mujer, que es un tema en donde no hemos logrado plenamente un entorno paritario.

— ¿Y las desigualdades regionales?

— Sin duda impactan y también tienen que ver con inclusión. ¿Cuáles son las brechas que tienes que cerrar? La brecha entre el Norte y Sur, la brecha entre quien en México no tiene oportunidades y quien sí las tiene, la brecha entre la participación de la mujer y la participación del hombre. Si estas brechas las vamos cerrando, le metemos al país un nivel de dinamismo adicional. La inclusión le pega al crecimiento. ¿Cuál debiera ser el principal eje de transformación de esta administración a la siguiente si queremos crecer más? Poner al centro la política social, hacer una auténtica revolución de la política social.

Positivos, los tratados de libre comercio

— En el ámbito internacional, ¿cuál es la perspectiva de México con y sin el TLC?

— El TLC se firmó en 1994. Está entre los primeros 50 Tratados de Libre Comercio (con Estados Unidos y Canadá) que se firmaron en el mundo. Hoy tenemos casi mil tratados de libre comercio que se han firmado. Del comercio que hacemos con Estados Unidos, hay una parte muy importante que se hace en fracciones arancelarias que no existían en 1994. El Tratado es muy importante no solamente por el acceso arancelario, es importante porque le da credibilidad a nuestras instituciones y ha venido detonando todo un proceso de inversión orientado a hacer de Norteamérica una región muy competitiva. El Tratado sí se nos quedó viejo, por lo que sí hay posibilidad de actualizarlo para que sea un motor de desarrollo para la región norteamericana. Pero, en ausencia del Tratado, México puede salir adelante.

— ¿Y cómo hacerlo con alguien como Trump al frente de Estados Unidos?

— Hay un muy buen proceso de diálogo. La verdad es que yo creo que tenemos un equipo negociador, talentoso y conocedor, que está al mismo tiempo abriendo el Tratado, actualizando la relación con Europa, negociando con Turquía, hablando con la Alianza del Pacífico, fortaleciendo vínculos con Brasil y con Argentina, que pone de relieve lo que es México, probablemente el país del mundo que tiene más pertenencias a tratados.

— En esta especie de nueva “guerra fría” que se está dando, la nueva polarización de Rusia, Estados Unidos, China… ¿Cuál es el papel de México?

— Los últimos años hemos volteado a Latinoamérica, cuando echamos a andar la Alianza del Pacífico, cuando reactivamos nuestra relación con el Caribe, cuando modernizamos nuestra nación con Europa, cuando, por primera vez en nuestra historia moderna, volteamos a ver a la región del Medio Oriente como un espacio de crecimiento, cuando consolidamos este espacio de negociación en el Transpacífico en el Asia Pacífico. Esto es, ahí está sembrada la arquitectura de un México que en este mundo polarizado es, sin duda, una potencia, es una potencia media, es una potencia constructiva, es una potencia inteligente, y tiene que saber jugar ese papel.

Cinco ejes para mejorar seguridad

— Una de las grandes promesas del Gobierno de Enrique Peña Nieto fue mejorar el tema de la seguridad; sin embargo, ya se igualó el número de muertes violentas del pasado sexenio de Calderón. ¿Qué hay que cambiar en el modelo de seguridad?

— Mira, yo creo que hay que cambiar muchas cosas, te doy cinco y explico un poco el porqué en una visión de más largo plazo. Si nosotros vemos la geografía de la violencia en el país de 1997 al 2017, hay varias cosas que llaman la atención. En el 97, la violencia era, sobre todo, en el Sur y en el Noroeste, Baja California, fundamentalmente. Del 97 al 2000 mejora y sigue mejorando del 2000 hasta el 2006. La verdad es que el arranque del milenio desde el punto de vista de seguridad, con una excepción: la Ciudad de México. 2006 a 2011 hubo un incremento importante en la violencia, concentrada en Guerrero y en el Norte del país. Del 2011 al 2017, dos tendencias diferentes, una mejora bien importante en el 2013, 2014 y 2015, y un deterioro muy relevante en el 2016 y en el 2017. Pero la violencia se nos mueve hacia el Pacífico y hacia el Sur. Esto quiere decir que las causas de la violencia también cambiaron, también se modificaron, y quiere decir, en términos de laboratorios, que hay cosas que se hicieron bien en Estados que tenían una gran inseguridad y que la mejoraron, que después la volvieron a perder en algunos casos. Y, por lo tanto, hay que identificar en qué tendríamos que haber perseverado.

Pero a la luz de todo eso, yo te diría cinco elementos que, a mi juicio, tendrían que estar presentes. Necesitamos más policías, mejor pagados, más capacitados.

— ¿Federales o municipales?

— El grueso del fenómeno delincuencial es un fenómeno, del fuero común y ahorita voy a ese tema. Tenemos más o menos 500 mil, poquito más, en policías estatales y municipales, contra 60 mil federales. El grueso de la delincuencia es estatal, es del fuero común, el 95 por ciento. Esto quiere decir que la capacidad de fuerza policiaca fundamental es la estatal y la municipal.

Pero tenemos un punto muy importante. Es absolutamente ridículo que nos sigamos moviendo en el mundo del fuero federal y del fuero común como si siguiéramos siendo “Los Bandidos de Río Frío”, como si el bandido operara en esta cuadra.

En síntesis, y regreso a los cinco puntos, necesitas: prevención, armas, dinero, policía… y un marco de cooperación que nos lleve a que el mismo crimen tenga el mismo castigo, para que podamos obviar si la Policía es federal o municipal y que sea la forma en cómo se comete el delito la que determine la competencia y no el delito en sí mismo.

— ¿Cómo combatir el creciente poder corruptor de fuego de la delincuencia organizada? ¿Hay que legalizar la marihuana?

— Yo te diría que tienes que hacer dos o tres cosas más. No tenemos una política de armas, la primera vez que desarrollamos un programa piloto de armas en México, hablemos de la época reciente, fue conmigo en Hacienda, la segunda vez, no la primera. Y la sorpresa es que no teníamos un protocolo de armas en aduanas. Dos, la extensión de dominios en México no se puede dar, no hay manera, porque quitarle el dinero a la delincuencia organizada o al funcionario corrupto, es lo último que pasa en un proceso de responsabilidades.

Yo creo que, con relación a la marihuana, lo que hay que buscar es un consenso con Estados Unidos y en Estados Unidos. Pero la mariguana no es central al tema de violencia. Si nosotros vemos, y me regreso al 2011 contra el 2017, lo que estamos viendo en el 2017, cuando te acercas a la costa del Pacífico, pues es metanfetaminas, heroína, cocaína, no es marihuana.

— ¿Es obligado un diálogo con los capos?

— No, lo obligado es quitarles el dinero. Nosotros hicimos un estudio cuando tuvimos acceso a las nóminas de Los Zetas. Su capacidad de infiltración viene de la capacidad de hacer muchos pagos de cinco, seis, siete mil pesos. Si nosotros les quitamos el dinero y encarecemos la forma de infiltrarse, si les quitamos las armas y encarecemos las formas de hacerse llegar de armas, vamos poco a poco a ir regresando a que el problema es de seguridad pública y no de seguridad interior o de seguridad nacional.

“El ciudadano va a ganar”

— Hay futbolistas que dicen que hay camisetas que pesan. ¿La del PRI pesa?

— Lo que te diría es que esta es una contienda en donde se va a escoger candidato y propuesta. El PRI escoge hacer equipo con un ciudadano y el ciudadano está haciendo campaña, y el ciudadano va a ganar.

— ¿El ciudadano es “Yo Mero”?

— Ese mero.

— ¿Pero no pesa la marca del PRI en campaña?

— El PRI no es bueno ni malo, hay buenos priistas y malos priistas. Y es bien importante que nosotros reivindiquemos al sector público como gremio y al sector público como actividad. Yo soy hijo de servidores públicos, he trabajado muchos años en el Gobierno y me ha tocado ver un servicio público entregado, comprometido, con ganas de transformar el país. México va a necesitar muchos servidores públicos y yo creo que lo que tenemos que hacer es castigar al mal priista, al mal panista, al mal perredista, al mal servidor público, pero tenemos que reivindicar la política y reconstruir estos puentes de confianza.

— Los constantes escándalos de corrupción en el país han golpeado severamente la imagen del actual Gobierno federal. En ese sentido, ¿qué tanto ayudará y será un activo la figura del Presidente Enrique Peña Nieto en su campaña?

— La contienda, el contraste en la contienda, se tiene que dar entre Andrés Manuel, Margarita, Ricardo y yo. Y en ese contraste, desde el punto de vista de una trayectoria limpia, en el caso de Margarita, a mí me parece que es una gente que ha sido siempre congruente, lo pienso igual del presidente Calderón. Pero, entre Andrés Manuel, Ricardo y yo, no tengo absolutamente ninguna duda. En la medida en que el combate a la corrupción será central en esta definición, pues tú tienes a un candidato que vive como magnate y a otro candidato que se conduce como empresa fantasma, y a un candidato que ha sido limpio y transparente toda su vida.

— ¿Cómo activar el entusiasmo del priismo cuando se arranca una campaña, según algunas encuestas, en el tercer lugar?

— Primero, acreditando que ya estamos en segundo, que somos la alternativa que más ha crecido, que en un contexto complicado somos competitivos, que tenemos buenos perfiles en la contienda. Yo estoy súper orgulloso de hacer equipo con Miguel Castro, me parece que es un político limpio, con una gran trayectoria, que ha dado resultados en sus diferentes desempeños y estoy seguro de que voy a ganar yo y que va a ganar Miguel.

Al final del día, lo que hemos visto en estos meses es que en un contexto que se antojaba muy complicado, somos la alternativa que más crece, somos la única alternativa que está resultando victoriosa, en términos de otros modelos y divisiones del país, y eso genera entusiasmo y genera convicción, y genera, además, un buen proceso de participación.

Así ve Meade a Jalisco

Ciudad Creativa Digital

“Si uno quiere tener un Silicon Valley mexicano, uno tiene que crear ese ecosistema, y Jalisco lleva muchos años empeñado en eso. Eso le da a Jalisco un nuevo motor, consolida a Jalisco en la posibilidad de tener crecimiento, por la vía del desarrollo tecnológico, de las artes creativas y por la vía de consolidarse como un espacio que congregue jóvenes, talento, tecnología, radioespectro para poder con eso transformar la vida de esos jóvenes, la de Jalisco y la del país. Pero Jalisco es tecnología, Jalisco es turismo, Jalisco es un gigante en el sector agropecuario, Jalisco es un actor en la industria de la transformación”.

Economía y seguridad

“Para poderle sacar a Jalisco todo ese potencial tiene que mejorar su conectividad interna, su conectividad con el resto del país y con el mundo, y eso empieza con cosas tan elementales como la segunda pista del aeropuerto de Guadalajara. Eso pasa porque resuelva su problema de agua que limita y que le pone una traba al crecimiento de Jalisco; eso pasa porque consolides el tema de seguridad. Seguridad que en estos días se ha visto todavía agravada por una expresión de esa inseguridad, por la vía de la desaparición de estos jóvenes que hoy tanto nos genera, a las familias, angustia, y nosotros las acompañamos”.

Abasto de agua

“El agua la tenemos que entender en un sentido muy amplio. Por ejemplo, nosotros desperdiciamos más o menos el 25 por ciento de la comida que se produce en el país. Eso quiere decir que usamos agua para generar comida que se desperdicia, ahí hay un espacio en donde tenemos que mejorar. El 70 por ciento del agua que se consume es en el campo. La Ciudad de México no trata su agua. Es probablemente la única capital de un país del G20 que no tiene una planta de tratamiento de agua que funcione. Todas las ciudades tendrían que tener esquemas y posibilidad de reciclar”.

Trasvase del Río Verde a León

“Yo creo que hay que revisarlo, yo creo que aquí tenemos que buscar privilegiar lo técnico y privilegiar la información y privilegiar el diálogo. Al final del día, tenemos que tener una política de agua que sea nacional, y que le dé tranquilidad a la ciudad, de que tendrá lo que necesita, y al campo, de que tendrá lo que pide. Pero vuelvo a insistir, en un país en donde se desperdicia tanta agua, la verdad es que hay espacio de mejoras bien importantes en todas estas vertientes. Hoy, no lo hacemos. Hoy la verdad es que desperdiciamos en prácticamente todas las vertientes”.

Pocas “pluris” para el PRI-Jalisco

“Las listas de plurinominales tienen, yo creo, diferentes espacios de reflexión, y no le fue mal, digo, ahí está (Arturo) Zamora, hay participación también de las mujeres. Vamos a ganar y va a entrar Zamora (a la Cámara de Diputados pese a estar en el lugar 11 de las lista). Yo con Arturo Zamora tengo una relación cercana, de afecto, de aprecio y de admiración, pero las listas plurinominales no sólo son equilibrios estatales, son también equilibrios que implican representatividad de sectores y que implican agenda legislativa”.

Una canción:

Pepe, Pepe… la de la campaña.

Una película:

La forma del Agua.

Platillo favorito:

Enfrijoladas, las de mi mamá.

Nieve sabor:

Mamey.

Color:

Muchos… por lo menos tres.

Actriz favorita:

La de la Mujer Maravilla (Gal Gadot).

Deporte:

El dominó.

Mejor amigo:

Tengo muchos.

A qué santo se encomienda:

A San José, el patrono.

Sigue: #DebateInformador

¿Cuál debe ser el principal compromiso de Meade con Jalisco?

Participa en Twitter en el debate del día @informador