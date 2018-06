Meade pide unidad no división

A diez días de que se lleve a cabo la elección presidencial en el país, José Antonio Meade señaló que su visión es la de un México unido y no dividido.

A través de su cuenta de Twitter, el candidato presidencial de la coalición Todos por México, señaló que ve a un país ganador y no perdedor, que avanza y no retrocede.

"Yo veo a un México unido, no dividido; a un México ganador, no perdedor; a un México que resuelve sus problemas y que avanza, no que retrocede. A ese México lo vamos a construir juntos #VotaMeade", escribió.

Ayer, José Antonio Meade, candidato presidencial ofreció que de ganar la elección del 1 de julio los maestros mexicanos serán los mejores pagados de Latinoamérica.

"Ese esfuerzo significativo y real que se le pide a los maestros va a ser correspondido con un esfuerzo significativo y real para pagarles mejor", prometió durante un encuentro con la militancia de Nueva Alianza en Hidalgo.

Planteó crear un instituto de capacitación para que de manera gratuita y de excelencia los maestros mexicanos estén siempre en vanguardia y advirtió que en esta elección está en juego el futuro de los hijos.

"No nos confundamos, lo más importante que podemos hacer para que México sea potencia es apostarle a la educación, a una de excelencia desde el preescolar hasta la educación continua", agregó.

GC