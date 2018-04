Meade asegura que no declinará en su aspiración de ganar presidencia

El candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia de la República, José Antonio Meade, aseguró que no declinará en su aspiración de ganar la elección presidencial el 1 de julio próximo.

"Meade no declina en ningún sentido. No declina en su deseo de que los departamentos (de Andrés Manuel) ayuden a los damnificados y no declina en su aspiración de lo que seguramente se hará realidad el 1 de julio, que es ganar la elección", sentenció.

En conferencia de prensa luego de tener un desayuno con mujeres en Ramos Arizpe, Coahuila, José Antonio Meade subrayó que él está para ganar y no le interesa cuál será la trayectoria.

"Lo único que le interesa a esta campaña es el primero de julio tener la voluntad de la ciudadanía y ganar", aseveró.

