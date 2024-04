Máynez asegura que "Xóchitl Gálvez 'está liquidada'"

Jorge Álvarez Máynez aseguró que en el segundo debate competirá por la Presidencia de México y no por el segundo lugar de la contienda, pues la candidatura presidencial de Xóchitl Gálvez “está liquidada” y la única opción para sacar a Morena del poder es Movimiento Ciudadano (MC).

“La inmensa mayoría de los mexicanos no ha decidido su voto y yo espero que este debate les sirva para decidirlo”, señaló el emecista.

“Nosotros vamos para ganar la Presidencia y por supuesto que estoy convencido de que el primer debate nos ayudó a crecer, a demostrar las cosas que la inequidad en la contienda no nos permite y que en un debate como estamos los tres, como no hay edición, como no hay sesgos, pues nos permite que la gente compare, que nos vea, que nos evalúe (…) La única candidatura que puede derrotar a Morena es la nuestra, la otra está liquidada”, dijo el abanderado naranja.

Afirmó que su estrategia es hablar de frente y contrastar sus propuestas con las de las candidatas, no atacar.

Asimismo, indicó no tener alguna queja o problema con el formato del debate anterior y el de hoy dice que le beneficiará en simpatías y, de forma contraria, acusó que las quejas en contra del Instituto Nacional Electoral (INE) fueron injustas.

Habla de su presentación en la UAM

El político zacatecano agregó que también las críticas hacia su candidatura han sido varias, pese a que ya recorrió 30 universidades y enfrentó cara a cara a la juventud, actividad que también le sirvió como entrenamiento para el debate de hoy.

Acusó que los medios de comunicación le hicieron un “Peña Nieto al revés” durante su visita a la Universidad Autónoma Metropolitana, campus Xochimilco, pues dijo que “le fue muy bien”, pese a lo que la prensa informó.

“Los medios no retrataron lo que ahí sucedió. La inmensa mayoría de los estudiantes fue exactamente lo mismo que con Peña Nieto en la Ibero, pero al revés, porque con Peña Nieto en la Ibero va y se encierra en el baño y los medios dijeron que fue un día soleado y que le fue excelente; conmigo, yo estuve ahí, di la cara, tuvimos diálogo, hubo decenas de manifestaciones avasalladoras, favorables a nosotros, expresamos además lo que es la libertad, el respeto, con claros grupos que no eran de estudiantes, incluso grupos que son de otros lugares publicaron en sus redes, en las redes de Clara Brugada, y pese a eso, pues el relato es que nos fue muy mal y que nos abuchearon”.