"Más transparencia en candidaturas independientes", señala Anaya

Sin querer hacer juicios anticipados sobre la falsificación de firmas de los aspirantes independientes, el candidato presidencial de la coalición "Por México al Frente", Ricardo Anaya Cortés, se pronunció porque se analice la posibilidad de modificar la legislación para garantizar mayor transparencia en el tema de los aspirantes independientes.

"Me parece que lo primero que hay que hacer es esperar a que el asunto sea resuelto en todas las instancias, y después habrá que hacer una evaluación, y en su caso estar abiertos a una modificación legal que garantice mucha mayor transparencia", indicó.

En entrevista, tras una reunión con los candidatos del Partido Movimiento Ciudadano (MC), Anaya Cortés sostuvo que las instancias correspondientes son las que deben determinar con "absoluta" transparencia qué sigue en el tema de los independientes.

Al cuestionarlo sobre que la posibilidad de que Margarita Zavala esté en la boleta electoral, aun cuando falsificó 700 mil firmas, respondió que "no es bueno" hacer juicios anticipados, "yo voy a respetar lo que resuelvan las autoridades, habrá que ver lo que resuelve el Tribunal Electoral, vamos a estar atentos".

El panista prefirió "no especular" en ningún caso sin antes no saber la resolución del Tribunal, pues si bien dijo, hay muchas críticas, lo ideal es esperar a conocer si hay legitimidad o no.

Mientras que el aspirante presidencial evitó hablar sobre los dichos del secretario general de la OEA, Luis Almagro, en el sentido de que se deben investigar a los candidatos antes de ser Presidentes de un país, el coordinador nacional de MC, Dante Delgado, señaló que su reunión con éste el día de mañana, dialogarán sobre su postura y del uso "faccioso" de las instituciones gubernamentales para afectar a un candidato presidencial de oposición.

"Me extraña mucho que Almagro, al mismo que no dejaron entrar a Venezuela, pueda solamente por relaciones públicas tener visiones diferentes, cuando el régimen pone a México como un país bananero, pone al Estado mexicano en condiciones similares a como está (Nicolás) Maduro en Venezuela frente a su oposición", externó.