Más de ocho mil policías vigilan carreteras del país en estas vacaciones

Un total de ocho mil 871 elementos de la Policía Federal participan en el "Operativo Invierno 2017", para garantizar la seguridad en la red de carreteras federales de todo el país, dio a conocer la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).

El comisionado general de la corporación, Manelich Castilla Craviotto, indicó que los elementos estarán apoyados con aproximadamente cuatro mil unidades, entre carros radio patrulla, ambulancias, motocicletas y helicópteros, que serán desplegados en apoyo a los usuarios de las carreteras.

Señaló que a ese número de elementos que trabajan directamente en las autopistas, se suma el despliegue de elementos de las divisiones de Fuerzas Federales y Gendarmería, para atender otro tipo de circunstancias en materia de seguridad.

Refirió que el operativo entró en operación el primer minuto del miércoles 20 de diciembre y se mantendrá vigente hasta las 24 horas del 7 de enero de 2018, y en éste la Policía Federal, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, reforzará la seguridad en los más de 49 mil 774 kilómetros de la red carretera.

Asimismo, indicó que se dará asistencia a los usuarios de aeropuertos, fronteras, puertos, centros turísticos y centrales de autobuses, para inhibir conductas delictivas y reducir los índices de siniestralidad en todo el país.

Castilla Craviotto comentó que el Operativo Invierno 2017 se realiza en coordinación con las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Comunicaciones y Transportes, y la de Turismo, a través de los Ángeles Verdes, así como con el Instituto Nacional de Migración y autoridades locales.

En este periodo, la Policía Federal implementará los operativos, "Cinturón", para garantizar el uso del cinturón de seguridad por conductores y pasajeros; "Carrusel", destinado a fomentar el respeto a los límites de velocidad, y "Radar", que permite detectar vehículos que rebasen los límites de velocidad permitidos.

Además, reforzará los dispositivos como "Caballero del Camino", que consiste en orientación vial, asistencia médica y ayuda a los usuarios de la red carretera; y "Viajero Seguro", encaminado a realizar revisiones aleatorias en centrales camioneras, a fin de garantizar la seguridad de quienes viajan en autobús.

El funcionario federal exhortó a la población que utilizará la red carretera en este periodo vacacional, a planear de manera adecuada su traslado, revisar las condiciones mecánicas del automóvil, y descargar y utilizar la aplicación PF móvil, así como utilizar paraderos seguros en sus escalas.

Pidió respetar las señales viales, no manejar cansados, verificar el uso de cinturones de seguridad, no conducir en estado de ebriedad, llevar a los menores de edad en los asientos traseros, respetar las señales de tránsito y límites de velocidad, y no rebasar por la derecha ni por el acotamiento.

OA