Margarita Zavala compara discurso de Trump con el de AMLO

La candidata independiente, Margarita Zavala, comparó el discurso de odio contra los mexicanos que emitió el entonces candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, con el que está lanzando en esta campaña constitucional el abanderado de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

En un diálogo con estudiantes de la Universidad de Tlaxcala, la abanderada presidencial recordó que desde el 2015, pidió que se tomara en serio a Donald Trump por sus palabras en contra de los mexicanos, y sobre todo contra los migrantes.

Por eso, alertó que le preocupa "el discurso de odio" de Andrés Manuel López Obrador, en donde culpa a los "fifis", acusa que todo aquel que no está con él es de la mafia del poder o está coludido, o es cómplice o es corrupto o es mafioso, salvo que esté en sus filas.

"Me preocupa tanto el discurso de odio, el que le echa la culpa a los fifis, a todo aquel que no está con López Obrador es parte de la mafia del poder, o está coludido, o es un cómplice, o es corrupto, salvo que esté en sus filas, es un mafioso salvo que esté en sus filas, o es un deshonesto salvo que esté en sus filas, me preocupa ese discurso de odio y es el mismo que veo aquí ahorita en nuestras circunstancias, es el mismo fraseo, pues, echarle la culpa a otros", aseguró ante la pregunta de uno de los asistentes.

En entrevista posterior, la expanista acusó que el principal responsable del clima de violencia y de confrontación que hay en la contienda electoral es Andrés Manuel López Obrador, porque a pesar de ser el puntero en las encuestas, hay soberbia y no es capaz de encontrar cualidades en sus adversarios.

"Sí, sí es el principal responsable, yo creo que sí, discutible pero yo digo que sí, acusa al otro, quien está descalificando, quien desprecia, quien no es capaz de encontrar una cualidad hasta por ánimo de destensar la situación del país, pues sí, sí es responsable y eso es bien importante, la palabra tiene consecuencias, pero más cuando se trata de un liderazgo así, es una pena que no asuma la responsabilidad, incluso un puntero en las encuestas, que nada más es en eso", explicó la candidata.

JA