Margarita Zavala arrancará campaña en el Ángel de la Independencia

Margarita Zavala, candidata independiente a la Presidencia de la República, advirtió que el escenario en la elección presidencial 2018 "es muy claro" donde hay "una enorme voracidad de los partidos políticos" que se enfrenta a un esfuerzo ciudadano.

Tras presentar en conferencia de prensa a sus coordinadores estatales, anunció que arrancará su campaña en el Ángel de la Independencia y sostuvo que el proyecto ciudadano que lidera saldrá adelante; "estoy lista", estableció la ex panista.

Enfatizó que sus coordinadores estatales tendrán la responsabilidad de dirigir los esfuerzos de difusión y acercamiento con los ciudadanos y serán los responsables de llevar a todos los rincones del país -dijo- un mensaje muy claro.

"Se trata de otra forma de hacer política... Una forma de hacer política que no estará basada en los millones de pesos ni desde las cúpulas de los partidos, se hace política como la aprendimos a hacer muchos, de la mano de los ciudadanos", indicó.

Aceptó que su campaña será austera, apostando por el uso de redes sociales y con creatividad. Dijo que buscarán explotar las redes sociales en busca de compensar una serie de inequidades que la ley electoral establece respecto a las candidaturas independientes.

Señaló que ha recorrido cuatro veces el país desde que anunció su intención de competir por la Presidencia de la República y que ha palpado el sentimiento de la gente que pasa por una incertidumbre económica, miedo por la inseguridad y una enorme indignación por la corrupción y la impunidad.

Cuestionada sobre cómo desarrollará sus eventos en zonas de alta incidencia delictiva, Zavala señaló que el país vive una gran inseguridad derivada del abandono de las instituciones responsables de garantizarla y que su equipo no ha estado exento de los embates de los criminales.

"Obviamente nosotros estamos, como cualquier campaña, también con los riesgos que tiene cualquier ciudadano en términos de seguridad, no me da miedo, lo que me angustia es la enorme inseguridad que tienen los ciudadanos, o fortalecemos las instituciones de seguridad o nadie va poder caminar libremente ni generar riqueza libremente ni trabajar libremente", destacó.

La candidata presidencial independiente puso énfasis al subrayar que se puede hacer política con ideas y valores, con la esperanza, indico Zavala, de un México mejor. "Ellos llevarán este mensaje a todos los mexicanos".

Abundó que ha entablado un diálogo con los miembros de la industria de la construcción con un mensaje muy claro: "aunque no le guste a López Obrador el nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México será una realidad, sin prejuicio, por supuesto, de la rendición de cuentas y la transparencia".

Agregó que "será un hecho" que logrará la mayor inversión en infraestructura en la historia del país. Indicó que si bien el Consejo Coordinador Empresarial ha invitado a todos los candidatos a su mesa de diálogo sobre la nueva central la estaría invitando a ella.

"Desde luego tengo hombres y mujeres de gran talento que perfectamente pueden discutir no sólo ese tema como infraestructura sino toda la infraestructura que requiere nuestro país. Lo que sí les digo es que vamos a proteger al Estado Mexicano y los compromisos del Estado Mexicano no son de un gobierno en turno, los compromisos son del Estado Mexicano y la certeza jurídica es fundamental, por eso digo que el Aeropuerto saldrá, sin perjuicio de la transparencia y de la rendición de cuentas, que a eso está obligado cualquier gobierno, a ser transparente, a evitar en toda su dimensión la corrupción y a rendir cuentas", expresó.

Refirió que si bien apostará por redes sociales mantendrá el proceso legal para obtener más espacios en radio y televisión para colocar sus spots, matizó: "vamos a hacer un defensa jurídica no de mi campaña para los spots sino del derecho de los ciudadanos a un voto informado".

GC