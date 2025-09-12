A partir del 1 de enero de 2026, el costo de entrada a los principales museos y zonas arqueológicas de México podría más que duplicarse si se aprueba la propuesta incluida en el Paquete Económico 2026, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados como parte de la reforma a la Ley Federal de Derechos.

En los recintos de Categoría I, como el Museo Nacional de Antropología, el Templo Mayor, el Museo Nacional de Historia y las zonas arqueológicas de Teotihuacán, Palenque, Monte Albán, Tulum, Cobá, El Tajín, Calakmul, Cholula, Tula, Mitla y Yagul, la entrada pasaría de 100 a 209 pesos, un aumento de hasta 223 por ciento.

Los recintos de Categoría II y III subirían de 80 a 156 pesos y de 75 a 143 pesos, respectivamente, mientras que las visitas fuera de horario costarían 731 pesos, frente a los 355 actuales.

Se prevén descuentos para mexicanos y residentes extranjeros: 50% en categoría I y 45% en II y III, que no aplicarán en horarios extraordinarios.

CT