Esta mañana, el gobierno de la Ciudad de México dio a conocer la agenda de movilizaciones sociales que se llevarán a cabo este martes 12 de agosto en distintos puntos de la capital mexicana .

A través de la agenda que publicó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) , se le compartió a la población capitalina que se esperan:

2 marchas

5 concentraciones

Estas actividades afectarán las vialidades de algunas alcaldías, por lo que compartimos los puntos de concentración con las y los usuarios esperando que puedan planificar sus rutas de esta jornada y sus horarios no se vean afectados .

HOY NO CIRCULA engomado ROSA con holograma 1 y 2, ni placas con terminación 7 y 8. X / @C5_CDMX

¿Dónde y a qué hora se esperan las movilizaciones en CDMX?

ALCALDÍA ÁLVARO OREGÓN

HORARIO AFECTACIONES 10:00 horas Marcha . Camino Real a Toluca y Calle 10, Colonia Cristo Rey rumbo a Calle 10 y Canario, Colonia Tolteca. FAMILIAS UNIDAS PROCALI LA LOMITA llevarán a cabo una protesta en el marco del tercer aniversario del desalojo efectuado por autoridades de la alcaldía Álvaro Obregón a los habitantes del predio irregular conocido como “La Lomita”, ubicado en la colonia Tlapechico, con el objetivo de exigir el acceso a una vivienda digna y asequible, así como manifestar su rechazo a la violencia ejercida por parte de las autoridades hacia la población

ALCALDÍA COYOACÁN

HORARIO AFECTACIONES 11:00 horas Marcha . Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ciudad Universitaria, rumbo a Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Avenida Insurgentes No. 3000, Ciudad Universitaria. ESTUDIANTES Exigen que se continúe y amplíe la búsqueda de la estudiante de la carrera de Biología y senderista desaparecida el pasado 12 de julio en las inmediaciones del Pico del Águila, en el Parque Nacional Cumbres del Ajusco Durante el día Concentración. Avenida Insurgentes Sur 2416, Colonia Copilco el Bajo

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

HORARIO AFECTACIONES 10:00 horas Concentración. Plaza de la Constitución, Colonia Centro Histórico 12:00 horas Concentración. Avenida José María Pino Suárez 2, Colonia Centro Histórico 19:00 horas Concentración. Avenida Paseo de la Reforma, Colonia Juárez Durante el día Concentración. Avenida Nuevo León 210, Colonia Hipódromo

ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

HORARIO AFECTACIONES Durante el día Concentración. Avenida Cuauhtémoc 1230, Colonia Santa Cruz Atoyac

Las y los capitalinos podrán mantenerse informados sobre las actualizaciones de estas movilizaciones a través de las redes sociales del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5).

