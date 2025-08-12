Esta mañana, el gobierno de la Ciudad de México dio a conocer la agenda de movilizaciones sociales que se llevarán a cabo este martes 12 de agosto en distintos puntos de la capital mexicana.A través de la agenda que publicó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), se le compartió a la población capitalina que se esperan:Estas actividades afectarán las vialidades de algunas alcaldías, por lo que compartimos los puntos de concentración con las y los usuarios esperando que puedan planificar sus rutas de esta jornada y sus horarios no se vean afectados.Las y los capitalinos podrán mantenerse informados sobre las actualizaciones de estas movilizaciones a través de las redes sociales del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5).* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF