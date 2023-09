Claudia Sheinbaum resultó ganadora en el proceso interno de Morena como candidata a la presidencia de México, en un acto que Marcelo Ebrard calificó como lleno de irregularidades.

"Hoy tenemos reunión en un ratito más, no nos habíamos planeado esta situación, no me esperaba lo que pasó ayer, hoy tomaremos decisiones y el lunes haremos una asamblea, lo que sí me queda claro es que en Morena no tenemos espacio".

López Obrador dice que "hay que esperar lo que decida Marcelo Ebrard"

Ante la inconformidad de Marcelo Ebrard con el proceso de Morena, AMLO dice que todas las "corcholatas" estuvieron de acuerdo con las reglas que aprobó el Consejo del partido.

"El caso de Marcelo, como seguramente me lo van a preguntar, les quiero decir que Marcelo es una buena persona, un buen dirigente, un buen servidor público, es mi amigo, yo espero que el Yo espero que Marcelo Ebrard decida apoyar la transformación", dice AMLO ante la inconformidad del excanciller en el proceso de Morena.

"Hay que esperar lo que decida Marcelo Ebrard, que está en libertad, lo estimamos mucho, es nuestro compañero, nuestro amigo, pero es libre de tomar la decisión que le parezca más conveniente".

FS