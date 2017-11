Mancera mantiene aspiración a candidatura de Frente

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, afirmó que "sin ninguna duda" mantiene su aspiración por ser el candidato presidencial del Frente Ciudadano por México, siempre y cuando se elija mediante un método democrático.

"Yo estoy en el Frente, sin ninguna duda, eso que no le quepa duda a la gente, yo estoy en el Frente. Sí me interesa participar, mi prioridad, es decir, en el rubro de intereses sí me interesa participar y por supuesto que lo haremos, dadas las condiciones.

"Muy importante decir el tema de las condiciones, si están dadas las condiciones, si se tiene un procedimiento para poder realizar esta selección, si hay un método, estaremos participando y que la gente lo decida", enfatizó.

El mandatario capitalino reiteró que de presentarse las condiciones, será durante la primera quincena del mes de diciembre cuando tendrá que "hacer una reflexión" sobre su futuro político.

"Tengo todo el interés primero de que la gente no tenga dudas de mi convicción, la gente no debe tener ninguna duda de mi convicción, de apoyar esta tarea, de participar, pero tampoco debe tener duda de mis prioridades. Hoy mi prioridad es la Ciudad de México, pero me interesa muchísimo esta construcción", dijo.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el jefe de Gobierno se pronunció porque la elección del candidato del Frente Ciudadano sea a través de método abierto. "Esto me parece que es lo más correcto, es decir, lo que se está pidiendo es que haya un método simple y sencillamente que no nos deje duda de esta tarea", agregó.