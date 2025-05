Madres buscadoras protestan por sus desaparecidos en el marco del 10 de mayo

Miles de madres marcharon este sábado 10 de mayo, en el marco del Día de las Madres para exigir verdad, justicia y reparación por los más de 127.000 desaparecidos en México y que no se desaparezca ni se asesine a las personas que se dedican a la búsqueda de sus seres queridos.

"Estamos muertos en vida, no nos sabe la comida, no nos sabe la vida", confiesan Héctor y Teresa Águila, una pareja que busca desde hace dos años a su hijo, un joven de 27 años que desapareció en Jalisco, estado donde se ubica el Rancho Izaguirre, el presunto "campo de adiestramiento" del Cártel Nueva Generación (CNG).

Ambos recorrieron el país para llegar a la 'XIII Marcha nacional de madres buscadoras', que arrancó en el Monumento a la Madre y finalizó en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México.

Entre cientos de pancartas y nombres de desaparecidos, la familia de Héctor Águila pidió a grito abierto que "las autoridades federales hagan algo en materia de la desaparición forzada, porque dicen que no existe".

"Quisiera que (las autoridades) nos acompañen un día a Jalisco (...) y vean cómo están matando a las madres buscadoras; en el mes de abril nos mataron a dos, tenemos miedo", afirma Héctor, refiriéndose a asesinatos como el de la buscadora María del Carmen Morales y su hijo Jaime Daniel Ramírez.

El miedo de buscar y ser asesinado

Gloria Carmona, madre buscadora del Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas y que no localiza a su hijo, Bernardo Iván Pérez, desde 2021, dijo a EFE que el miedo a ser asesinada es latente.

"He trabajado en campo con mis manos. Hemos tenido que sacar a muchas personas que, hasta el momento, no sé quiénes son. Tengo una frustración muy grande, porque, a pesar de todo lo que hemos sacado en dos años, no tengo una respuesta", confirma con un nudo en la garganta al saber que ya van más de 29 personas buscadoras asesinadas en México.

Carmona, al igual que muchos familiares, es responsable del hallazgo de restos de desaparecidos en fosas clandestinas.

Sobre esta labor relata que ha encontrado "osamentas, piezas dentales y kilos de huesitos calcinados", los cuales muchas veces le hacen "perder la fe" de ver de nuevo a su hijo con vida.

Son las madres las que están buscando "con sus manos, picos y palas", porque en este país, explica la directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI) México, Edith Olivares Ferreto, "el Estado no busca a las personas desaparecidas".

Por eso, continúa, "esperaría que cuando lleguemos al Ángel de la Independencia esté la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para recibirlas y para decirles cómo les va a reparar el daño por toda la violencia".

Búsqueda "multigeneracional"

En la marcha, había familias que llevan más de cuatro sexenios presidenciales -desde el exmandatario Felipe Calderón (2006-2012) hasta el actual- esperando una respuesta por parte del Estado mexicano, y reconocen que "el tema de los derechos humanos es muy lento".

Ese es el caso de Dan Férnandez, hijo de una madre buscadora y hermano de Dan Jeremeel, quien desapareció hace 17 años en Coahuila y, después de casi dos décadas de búsqueda, advierte que sus hijos ya se están involucrando en las pesquisas al ser un "tema multigeneracional".

"Empezaron las madres, seguimos los hijos y ahora van los nietos. Desgraciadamente muchas madres y padres fallecieron sin saber la suerte de su hija o hijo y nos toca a nosotros tomar esa estafeta", sostiene.

Araceli Rodríguez, quien egresó como maestra en derecho penal tras la desaparición de su hijo Luis Ángel hace 13 años en Michoacán, señala que mientras las personas que buscan siguen vivas" jamás" dejan de buscar ni de prepararse para encontrarles.

Y es que, afirma, después de tanto tiempo "conviertes tu dolor en causa. Cuando mi hijo desapareció yo solo tenía (había estudiado) la primaria", concluye.

