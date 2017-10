Lozano se defiende de Anaya quien lo llama "palero"

El senador Javier Lozano se defiende del líder del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, quien lo llama "palero" por colaborar con José Antonio Meade, secretario de Hacienda, en el sexenio pasado.

En su cuenta de Twitter, el legislador evidencia que el ahora líder blanquiazul fue subsecretario de Planeación Turística durante la administración de Felipe Calderón, por lo que "él también forma parte de la banda".

Dice Anaya que somos paleros de Meade porque trabajamos juntos en el sexenio pasado. En tal caso, él también forma parte de la banda. Vean pic.twitter.com/3GUtSnae7n — Javier Lozano A (@JLozanoA) October 11, 2017

La acusación se da en el marco de la fractura que se vive al interior del PAN.

El pasado viernes, la ex primera dama Margarita Zavala presenta su renuncia al PAN por considerar que los líderes del Frente Ciudadano por México jamás le dieron la oportunidad de una contienda democrática para elegir al candidato a la Presidencia.

A partir de esto, algunos panistas también deciden abandonar las filas del partido, como lo hizo ayer martes Luisa María Calderón, hermana del ex presidente Felipe Calderón.

Por su parte el ex presidente Felipe Calderón ha definido que no deja el PAN. Diario publica en su Bajo Reserva que junto con Calderón se quedan los "senadores rebeldes" y los ex gobernadores para pelear desde las entrañas del blanquiazul.

Pero son Jorge Camacho, jefe de la Oficina de la aspirante presidencial; Fernanda Caso, coordinadora del Proyecto, y Daniel Vázquez, coordinador de Estructura, integrantes del primer círculo de Zavala quienes sí dejarán el azul.