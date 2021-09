Lorena Cuéllar asume como gobernadora de Tlaxcala

Lorena Cuéllar Cisneros tomó protesta como gobernadora de Tlaxcala para el periodo 2021-2027 y en su primer discurso ofreció un gobierno con perspectiva de género para disminuir la desigualdad, violencia, discriminación e injusticia que afecta a las mujeres.

Para lograr el proyecto que tendrá como prioridad a las mujeres, la gobernadora por Morena pidió al Pleno de la nueva legislatura local que sea una mujer quien encabece la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

"Hoy inicia el reto de construir un Tlaxcala incluyente, un Tlaxcala para todos", expresó en el salón de sesiones del Congreso del Estado, en la que estuvieron presentes, como invitados especiales, personajes de la política nacional como Mario Delgado, dirigente de Morena, y Beatriz Paredes, primera gobernadora de la entidad.

Al afirmar que inicia la construcción de la Cuarta Transformación en el territorio tlaxcalteca y que Tlaxcala está en el corazón del presidente Andrés Manuel López Obrador, Cuéllar Cisneros refirió que dejó atrás el proceso electoral y las pasiones que éste enciende, y es momento de construir con diálogo y acuerdos.

Ahora, dijo, el desarrollo y la ruta iniciarán desde abajo con la aspiración de que la inclusión de todos sea primicia, y que la ruta esté marcada por un principio de equidad y de justicia social para todas y todos.

"Quiero decirle, sobre todo a las mujeres, que hoy tienen una gobernadora aliada, que no están solas. Las mujeres son base indiscutible de nuestra sociedad, y como mujer me solidarizo con todas aquellas mujeres que no tienen acceso a la justicia, que sufren de explotación y de violencia", puntualizó.

"He manifestado a quienes son paste de este gobierno que no habrá tolerancia para nadie, cuando se trasgreda la dignidad de una mujer. Será prioridad en mi gobierno la atención integral a las mujeres, la ley será nuestra arma, y la conciencia y empatía nuestro principal motor para lograr un estado de verdadera igualdad, inclusión y respeto a la mujer", agregó.

A la toma de protesta de Cuéllar Cisneros las gobernadoras y gobernadores electos de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; Guerrero, Evelyn Salgado Pineda; Campeche, Layda Sansores; Baja California, María del Pilar Ávila Olmeda; Miguel Ángel Navarro, de Nayarit y Alfredo Ramírez, de Michoacán, además de Cuitláhuac García Jiménez, de Veracruz; Carlos Joaquín González, de Quintana Roo, Miguel Barbosa Huerta, de Puebla y Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

IM