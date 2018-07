López Obrador y gobernadores de la Conago se reúnen en privado

Integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) sostienen un encuentro privado con el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

El tabasqueño fue recibido en el Colegio de Ingenieros Civiles de México por el presidente de la Conago y gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello.

En ese momento, una mujer sujetó del brazo a López Obrador para pedirle un beso, mientras que el virtual presidente electo se detuvo y le dio un beso en la frente.

Al encuentro asisten gobernadores de distintas entidades y algunos mostraron su respaldo a López Obrador, por ejemplo el mandatario de Hidalgo, Omar Fayad, quien adelantó que habrá mucha coordinación con el próximo gobierno.

"Estoy totalmente de acuerdo con Andrés Manuel en no robar, no mentir y no traicionar, estoy totalmente de acuerdo. Acabó a la elección y vamos a una nueva etapa, a construirla juntos. Es muy importante que en esta nueva etapa podamos poner nuestro granito de arena", expresó.

En la Conferencia Nacional de Gobernadores (@CONAGO_oficial) nos da mucho gusto poder reunirnos con el futuro Presidente de México, el Lic. Andrés Manuel @lopezobrador_ y cerrar filas a favor de nuestro país. pic.twitter.com/9Gm6c1sV2g — Manuel Velasco (@VelascoM_) 12 de julio de 2018

Héctor Astudillo, mandatario de Guerrero, indicó que hay que trabajar en conjunto para crear mejores condiciones para los estados.

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, expresó que hubo un mensaje contundente en la sociedad mexicana el primero de julio y eso "hay que aclararlo y entenderlo bien, que no sea solo un cambio de gobierno sino un cambio de régimen".

"Tenemos que cerrar filas con el próximo presidente de México una vez que se declare presidente electo y una vez que asuma el mandato el primero de diciembre, hay que cerrar filas porque si le va bien al presidente, le tiene que ir bien a Michoacán y a los demás estados", indicó.

También arribaron los gobernadores de Morelos, Graco Ramírez; de Tabasco, Arturo Núñez; de Puebla, Antonio Gali; de Querétaro, Francisco Domínguez; de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares; de Hidalgo, Alejandro Murat, entre otros.

