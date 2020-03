López Obrador solicita a G-20 controlar medicamentos y no cerrar fronteras

El Presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a los países del G-20 que la ONU controle lo relacionado con venta de medicamentos y equipos para enfrentar el coronavirus ante la escasez y encarecimiento de los mismos para hacer frente a la pandemia.

"En cooperación internacional hice mención a la urgencia que la ONU controle lo relacionado con medicamentos y equipos porque hay escasez y encarecimiento de equipo de los que tiene más posibilidad económica y debe haber un trato humanitario, no lucrativo".

López Obrador participó esta mañana en Cumbre Extraordinaria del G-20 en formato de videoconferencia, donde -indicó- expuso lo que México está haciendo frente a la pandemia del coronavirus y las medidas de recuperación económica.

Acompañado por el canciller Marcelo Ebrard, el titular del Ejecutivo expresó que además pidió a las grandes potencias a que establezcan una especie de "tregua", con el objeto de que no haya cierre de fronteras o políticas arancelarias unilaterales: que no se use el precio del petróleo para afectar la economía de los pueblos y cerrar el paso a la especulación financiera.

El Mandatario señaló que también se pronunció por rechazar el racismo y la discriminación y "dije como lo repetimos cada mañana ¡Ánimo!, vamos a vencer con la fraternidad universal".

"Expresé mi solidaridad y del pueblo de México a los pueblos del mundo que están padeciendo por esta pandemia", aseguró.

GC