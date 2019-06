López Obrador reconoce que sí ha polarizado a la nación

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que sí ha polarizado a la nación, pero -dijo- lo hace porque está en contra de los corruptos y la simulación.

"Si he polarizado a la nación lo reconozco porque estoy en contra de los corruptos y de la simulación; quiero que no haya desigualdad en el país y que se respeten los derechos humanos".

En su conferencia de prensa matutina, en Palacio Nacional, el Presidente López Obrador consideró como normal las críticas a su gobierno, pero destacó que afortunadamente la mayoría de los ciudadanos tienen conciencia de lo qué pasa en el país.

"Se dieron cambios, hay reacomodos, hay quienes no quieren entender que ya es otra realidad, se aferran, pero la realidad es otra. Mi recomendación es entiendan que es otra realidad, ya no es el tiempo en el que se pensaba que el pueblo no existía".

