López Obrador rechaza presiones de su gobierno ante salida de titular de CRE

El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que la renuncia de Guillermo García Alcocer, como presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) se deba a presiones políticas de su administración.

En su conferencia de prensa matutina, en Palacio Nacional, el Mandatario expresó que en su gobierno "no presionamos a nadie, quienes no comparten el nuevo proyecto de nación en un acto de honestidad deben optar por otra manera de laborar".

"Hay muchos que pueden estar en la academia o en las empresas privadas, lo que no está bien es que no se esté de acuerdo con el nuevo proyecto y se mantenga solo por el cargo, eso no es honesto, aunque está permitido", dijo.

Desde febrero pasado, el presidente de la CRE y su familia son investigados por la SFP por su probable conflicto de interés, y la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda lo indaga por posibles actos de defraudación y "lavado" de dinero.

López Obrador dijo que esta semana enviará una terna al Senado para sustituir el lugar que dejará el todavía comisionado García Alcocer, cuyo perfil será una persona honesta, nacionalista, preparados, independientes, cercanos al pueblo y distante al poder.

GC