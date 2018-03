López Obrador propone desterrar corrupción y gobierno sin lujos

El candidato por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, propuso una agenda política encabezada por la eliminación total de la corrupción en el país, y no sólo reducirla.

Aunque parece una propuesta "simplista", desterrarla de México significará quitarle el cáncer que lo está destruyendo y tener más recursos para el desarrollo del país, advirtió durante su participación en el foro con candidatos presidenciales, realizado en la inauguración de la Expo Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales A.C (ANTAD) y Alimentaria 2018.

"Pensamos que se puede acabar con la corrupción, no disminuirla, no aminorarla, no mantenerla a raya; acabarla, desterrarla de México, y eso va a significar una revolución pacífica, un cambio verdadero. Si acabamos con la corrupción con la participación de todos, si nos ponemos de acuerdo y ponemos por delante la honestidad como forma de vida y de gobierno, vamos a sacar adelante a nuestro país".

Señaló que es falso que la corrupción es parte de la cultura del pueblo mexicano, pues los ciudadanos cuentan con una serie de valores culturales, morales y espirituales.

La corrupción, subrayó, viene desde los ámbitos más altos de poder, como de la Presidencia de la República, hacia el pueblo.

"Depende mucho del proceder del Presidente de la República: si el Presidente es corrupto, los gobernadores y municipales van a serlo también; si el Presidente es honesto, los demás deben ser honestos. No hay ningún negocio ilegal, ningún negocio lucrativo, ninguna tranza que se haga sin el visto bueno del presidente, y en los estados sucede exactamente lo mismo".

Al eliminar la corrupción se permitirá, además de que todos actúen con rectitud, que México tenga una mejor imagen hacia el extranjero, y no sólo se dé a conocer por sus índices de violencia e inseguridad.

López Obrador ofreció un gobierno austero, sin lujos ni despilfarros a costa de los ciudadanos.

"No me voy a subir al avión presidencial que le compró Calderón a Peña, que vale siete mil 500 millones de pesos, no voy a ofender al pueblo de México, ese avión y toda la flotilla de aviones y helicóptero, se van a vender. Ese avión no lo tiene ni Donald Trump, ya se lo ofrecí".

En el tema económico, dijo que mientras haya competencia en los negocios, no será necesario implementar un control de precios en los productos básicos.

"No va a haber control de precios, va a ser la competencia y el libre mercado lo que va a llevar a que los precios no se eleven de manera incontrolable. La competencia es lo más importante, si en un pueblo hay una sola tienda, el tendero puede vender cara la mercancía y dar el lujo de regañar a la clientela. Si hay varias tiendas se da mejor precio".

LS