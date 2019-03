López Obrador pide a población de Santa Rosa de Lima no proteger delincuentes

El Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la población a que no respalde a los grupos criminales, como ayer lunes ocurrió en Santa Rosa de Lima, Guanajuato, donde en un operativo federal y estatal en contra de un grupo dedicado al robo de combustible hubo resistencia de algunos pobladores.

"No apoyen a esta gente que aparentemente o falsamente les ayuda, eso no es real, ellos no les ayudan, buscan perjudicarles, que no haya este apoyo a grupos que se dedican a la delincuencia", dijo en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Explicó que ayer, en un operativo del gobierno de Guanajuato con la coordinación del Gobierno federal, se llevó a cabo un cateo y hubo resistencia de algunos pobladores para que no se detuviera a los integrantes de un "grupo" (Cártel de Santa Rosa de Lima).

Sin embargo, el Mandatario dijo que el operativo se llevó a cabo con buenos resultados porque hubo detenidos, así como el aseguramiento de armas y vehículos.

Reiteró que si las personas requieren de apoyo, deben acudir a su gobierno.

"Si requieren de trabajo porque no hay actividad de empleo, cuenten con nosotros y se evitan problemas, riesgo y la vergüenza. Porque lo mejor es la honestidad y la integridad", dijo.

Descubren supuesta "nómina" del cártel de Santa Rosa de Lima

Elementos federales y del estado detectaron un sobre de una supuesta nómina que se atribuye al Cártel de Santa Rosa de Lima durante el operativo que iniciaron la madrugada de este lunes en la comunidad que lleva ese nombre, localizada en el municipio de Villagrán.

El sobre amarillo de cobranza contiene billetes de 500 pesos y lleva un sello con las imágenes sobrepuestas de un marro y un triángulo y la frase: "Se les notifica familiares deben salir a manifestarse cuando se requiera".

El líder del llamado Cártel Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez, es conocido con el alias de "El Marro" y su zona de influencia como "El Triángulo del Huachicol", que es la zona por la que están tendidos los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

La comisionada estatal de Seguridad, Sophia Huett López, señaló que con el hallazgo del sobre tipo nómina se logró documentar que ese tipo de manifestaciones son acciones estratégicas de los criminales e incluso pagadas.

Desde las primeras horas de este lunes, la Marina Armada de México encabezó un operativo en la comunidad Santa Rosa de Lima, con el apoyo de la Gendarmería Nacional, la Policía Federal, las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y agentes de Investigación Criminal, que generó molestia entre pobladores de esa demarcación con bloqueos y la quema de vehículos en carreteras y accesos al poblado.

"Había un sobre tipo nómina que tiene un sello que corresponde a la organización criminal y se solicita a familiares a manifestarse cuando se les dé la instrucción", dijo la funcionaria.

El Fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, dijo que ante la incursión de la autoridad "había la resistencia de un grupo de pobladores "pagados por un grupo criminal para estar llevando a cabo desmanes a efecto de quedar impunes de robos con violencia o de la privación de la libertad de personas".

Señaló que "ninguna comunidad puede estar copada por un grupo de personas que pretenden estar imponiendo en base a la incidencia delictiva que ellos causan una impunidad a través de que no se permita la incursión de la autoridad a esta comunidad".

El Fiscal informó que continúa el operativo en la comunidad de Santa Rosa de Lima, en donde se han realizado cateos de autoridades federales y por parte de la Fiscalía del estado, en los que hay detenidos, se rescataron a seis personas que estaban privadas de su libertad, entre éstas un policía municipal y una mujer; además se aseguraron 12 vehículos, algunos cargados con hidrocarburo, armas de fuego, cartuchos y equipo táctico.

