López Obrador pide a la población alimentarse de manera sana

Al asegurar que el coronavirus afecta más cuando se tiene obesidad, hipertensión o diabetes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la población a alimentarse de manera correcta y que se prefiera consumir bebidas y alimentos que no tengan conservadores, pues aseguró que esto beneficiará a la salud y economía al señalar que "cuestan menos bebidas como el pozol que un refresco industrial y muchísimo menos que una caguama".

En Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo adelantó que, pasando la contingencia del COVID-19, su administración impulsará una campaña de orientación nutricional.

"Una de las cosas que nos recomiendan también los médicos, ahora con la epidemia, es que podamos comer bien y a la hora. Y repito, comer bien no es comer en abundancia, es comer lo natural, lo que tiene menos hormonas, lo que tiene menos conservadores, el maíz, el frijol, el nopal, tantas cosas que hay; y cuidar mucho la alimentación, que ya dijimos vamos a empezar con una campaña de orientación nutricional porque lo del coronavirus afecta más cuando se tiene obesidad, hipertensión, diabetes", estableció.

Vamos a salir adelante. México es un país muy fuerte por su cultura. #QuédateEnCasa. Conferencia matutina. https://t.co/0ohTQVGYtY — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 24, 2020

"Imagínense, un refresco embotellado ¿para un chilate, para un pozol? La fuerza, la energía, lo que significa como alimento energético un pozol de maíz y cacao, chorote, cuesta muchísimo menos que un refresco industrial y muchísimo menos que una caguama", comentó antes de terminar su conferencia de prensa.

López Obrador aseguró que esto no sólo es un asunto de salud, sino también de economía, porque "no es posible que se gaste en alimentos que no necesariamente nos ayudan y que son caros y nos afectan o nos pueden afectar".

"Pasando lo de la campaña del coronavirus viene una campaña, sin dejar las que tenemos pendientes del no permitir y hacer conciencia del daño que causan las drogas, esa la tenemos que mantener, y esta de orientación, educación nutricional, que es fundamental, de cómo es hasta más barato comer sano, más barato.

"Nada más se los dejo de tarea. Un kilo de papa, un kilo de papa que lo hacen en la casa, con poquito aceite, ¿cuánto es?, ¿cuánto cuesta con relación a las bolsitas de papas?"

Acusó que muchas de las enfermedades como obesidad, hipertensión o diabetes tienen mucho que ver con la mala alimentación, "no es la escasa alimentación, a veces es la abundancia en alimentos dañinos".

