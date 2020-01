López Obrador ordena a Segob no insistir al INE con datos biométricos

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ordenó a la Secretaría de Gobernación no insistir en la propuesta de solicitar al Instituto Nacional Electoral (INE) los datos biométricos de las personas registradas en el padrón electoral, puesto que aseguró que en el organismo electoral "están muy sensibles" y no quiere que se interprete que se actúa como una dictadura.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal indicó que más adelante podría insistir en el tema, cuando haya mayor información entre la población, puesto que, señaló, esto genera muchas sospechas e inquietudes.

"Como no fue atendida la solicitud por el INE, le di instrucciones a la secretaria de Gobernación (Olga Sánchez Cordero) que no insistiera, que no nos metamos en eso, que no demos motivo a que se vaya a pensar que tenemos nosotros interés de controlar, como en las dictaduras, la situación de cada ciudadano, de cada persona. (…) como están muy sensibles los del Instituto Electoral, no hay que testearlos".

El @INEMexico protege los datos biométricos que solicita a la ciudadanía, información que se resguarda junto con todos los datos que integran el #PadrónElectoral ��https://t.co/k8jiE2ONRs #30AñosINE pic.twitter.com/pgwKeHbK21 — INE (@INEMexico) January 27, 2020

Dijo que más adelante podría insistir en esta propuesta, porque "la política es tiempo, ya cuando se serenen y se entienden y además que la gente esté informada de que se trata y todo, pero todo eso de tener una identificación única. Todo eso genera muchas sospechas, inquietudes, entonces no queremos eso o hacerlo en su momento cuando se pueda, no es prioritario".

Señaló que la prioridad en estos momentos para su administración es elevar a rango constitucional la entrega de pensiones a adultos mayores y personas con discapacidad, así como entrega de becas a estudiantes.

"¿Saben cuál tengo como prioridad en el caso del Congreso, por eso la invitación a desayunar a los senadores, los tamalitos de chipilín? porque quiero pedirles de manera respetuosa que se atienda la iniciativa para elevar a rango constitucional lo de las pensiones a adultos mayores, a niñas, niños con discapacidad y las becas, que sea obligatoria el que se apoye a los estudiantes pobres con becas y que se cuente siempre con presupuesto para estos programas esto es lo que importa, eso me importa muchísimo".

Aseguró que si se atienden las causas que generan la inseguridad y la violencia, "vamos a poder lograr una sociedad mejor".

El pasado 24 de enero, el INE aseguró que la ciudadanía mexicana puede tener plena confianza de que este órgano autónomo no escatima en mecanismos, ni medidas de seguridad físicas e informáticas para blindar el resguardo de la información de las personas.

Esto, después de la negativa del INE a proporcionar a la Segob los datos biométricos de quienes están registrados en el padrón electoral, porque se violarían la ley, los datos personales y la confianza de los ciudadanos.

El INE explicó que el padrón electoral es el registro de los ciudadanos mexicanos que solicitaron su inscripción al mismo, con la finalidad de obtener su credencial para votar con fotografía.

Con corte al 17 de enero de 2020, el padrón electoral está integrado por 89 millones 903 mil 166 registros de 46.5 millones de mujeres y 43.3 millones de hombres. La base de datos del padrón contiene información como nombre completo, domicilio, fecha de nacimiento, género, fotografía, firma, CURP, clave de elector y las 10 huellas dactilares de los ciudadanos.

El INE solicita desde 2001 además datos biométricos, es decir, las huellas dactilares y los rasgos faciales, con el objetivo de evitar duplicidad en los registros y depurar la base de datos. La totalidad de los registros en la base de datos tienen biometría facial; 75 millones, es decir, casi 83% del total, cuentan además con la información biométrica de las 10 huellas dactilares.

GC