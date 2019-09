López Obrador, optimista de que dará buenas noticias sobre caso Ayotzinapa

El Presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que dará buenas noticias a los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, hace cinco años, y que su gobierno llegará a la verdad del paradero de los estudiantes.

Al presentar un informe del caso Ayotzinapa, el Mandatario sostuvo que no pierde la esperanza y está optimista de que dará buenas noticias a los familiares.

"No lo descarto, no me doy por vencido. Al contrario creo que vamos a lograr llegar a la verdad", aseveró.

El Presidente reiteró el llamado a las personas que tienen información que ayuden a la investigación para poder llegar a la verdad.

Y en este caso, López Obrador garantizó que quien informe tiene toda la protección del Estado.

"Toda la protección del Estado. Todo el apoyo del gobierno. Nuestro compromiso de proteger a quienes informan, recompensarlos y si se requiere ayudarlos, si están implicados. Yo sostengo que sin perdón es más difícil hacer realidad la justicia. Digo olvido no, perdón sí", expresó.

OA