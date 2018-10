López Obrador ofrece atención especial al puerto de Manzanillo

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador señaló que se impulsará el desarrollo del puerto de Manzanillo, además de que se trabajará para avanzar en la solución a la inseguridad y a la violencia en el país.

"Vamos a darle atención especial al puerto de Manzanillo y se va a dar respuesta al grave problema de la inseguridad y la violencia; es un compromiso que hago con ustedes y con todo el pueblo de México"

En el acto efectuado en la Plaza de la Piedra Lisa, como parte de su gira de agradecimiento, López Obrador detalló que "vamos a darle atención especial al puerto de Manzanillo y se va a dar respuesta al grave problema de la inseguridad y la violencia; es un compromiso que hago con ustedes y con todo el pueblo de México".

En el ámbito local, López Obrador presentó las diversas opciones que se implementarán para el estado, "esto es lo que podemos llamar el programa mínimo, son dos mil millones de pesos que se van a invertir, no es gasto, es inversión; desde el inicio se va a beneficiar alrededor de 125 mil personas, van a recibir este apoyo aquí en Colima; pero vamos a hacer otras cosas, vamos a apoyar decididamente toda la actividad productiva".

El mandatario electo dio a conocer que también se impulsará la educación pública y gratuita, por lo que se creará una nueva universidad pública en el municipio de Armería, en beneficio de los jóvenes para que sigan estudiando.

Acompañado en el estrado por la hermana de su colaborador Cesar Yáñez, la diputada federal, Claudia Yáñez, reiteró que se atenderá también de manera especial a todos los centros de desarrollo infantil (Cendis), pues éstos se regularizarán y dependerán de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Además, insistió en que se reducirá el gasto de publicidad en los medios de comunicación, "lo están entendiendo, son muy comprensivos los dueños de los medios de información porque va a bajar el gasto de publicidad en medios de información a la mitad, al 50 por ciento, no vamos a destinar mucho con este propósito, pero un aplauso a los medios que ya han entendido que estamos viviendo tiempos nuevos y nadie me presiona, nadie me esta pidiendo convenios de publicidad".

Asimismo, acompañado también por el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, señaló que los legisladores federales ya iniciaron las reformas a las leyes para ajustar el marco legal a las nuevas circunstancias.

Por otra parte, entrevistado a su llegada a este acto, Delgado Carrillo se refirió a la consulta para determinar la construcción del nuevo aeropuerto y confirmó que los diputados realizarán donaciones voluntarias para financiar la consulta, las cuales se harán de manera directa a los organizadores de la encuesta.

Enfatizó que se trata de una cuestión de la fracción de Morena, por lo que precisó que el legislador Porfirio Muñoz Ledo no estaba enterado de la situación cuando afirmó que la bancada de ese partido no pagaría por la consulta.

Esta tarde, López Obrador se reunió en el Palacio de Gobierno de la entidad con el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, con quien trató los diversos programas que se aplicarán a los distintos sectores de la población de la entidad.

JM