López Obrador no recibirá a LeBarón y Sicilia tras marcha

Ante la llegada de la caravana para protestar por la inseguridad en el país que encabezarán esta semana la familia LeBarón y el poeta Javier Sicilia de Cuernavaca a la Ciudad de México, el Presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que no los recibirá personalmente en Palacio Nacional, sino que será el Gabinete de Seguridad, puesto que no quiere que se haga un show o espectáculo.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Mandatario garantizó que todas aquellas personas que participen en la manifestación contarán con la protección de su gobierno.

A principios de enero, Julián LeBarón y Javier Sicilia invitaron a la caravana por la paz y la justicia, que saldrá el 23 de enero de Cuernavaca, Morelos, para caminar tres días hasta Ciudad de México, donde esperaban ser recibidos por el Presidente el 26 de enero.

"Pueden entrar a Palacio Nacional, pero no los voy a recibir, los va a recibir el Gabinete de Seguridad, para no hacer un show, un espectáculo. No me gusta ese manejo propagandístico, por eso lo va recibir el Gabinete de Seguridad y se les va dar toda la atención, se les va a respetar en todo, van a contar con todo el acompañamiento para que no vayan a ser molestados, están ejerciendo sus libertades".

El titular del Ejecutivo federal apuntó que no recibirá a la caravana porque "tengo que cuidar la investidura presidencial. Si de repente se altera alguien, hay un exabrupto, tengo que cuidar esa investidura. En otros casos ha habido excesos y ¿para qué exponernos? Eso no significa que yo no reciba el informe que me dé el Gabinete de Seguridad".

"Ellos van a ser respetados y escuchados siempre, nada más que en un acto así se presta a que pueda haber una imprudencia, una falta de respeto y tengo que cuidar lo que representó, porque yo represento a todos los mexicanos, no a Andrés Manuel López Obrador, (sino) al Presidente de México, al Estado mexicano, pero van a tener nuestra atención. (Estarán) el secretario de la Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional, de Marina, la secretaria de Gobernación los van a estar esperando".

Están, señaló, las puertas abiertas para que entre una comisión, que no vayan a entrar todos, (porque) tiene que haber orden. La democracia es orden democrático, y la política, entre muchas cosas, se creó para crear orden en el caos, entonces vamos a cumplir de esa manera.

