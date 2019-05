López Obrador envía condolencias a Marco Adame por la muerte de su hermano

El Presidente Andrés Manuel López Obrador envió al vicepresidente de la Cámara de Diputados y ex gobernador de Morelos, Marco Antonio Adame Castillo, sus condolencias y el pésame por la muerte de su hermano, Humberto Adame, quien ayer fue encontrado muerto en una fosa clandestina.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal afirmó que su gobierno tiene el compromiso de atender el grave problema de inseguridad y de violencia que hay en el país.

"Quiero aprovechar para mandar un abrazo al diputado Marco Adame que perdió a su hermano también por la violencia que desgraciadamente prevalece en el país, y a todos nuestro sentido pésame y acompañado de ese pésame, la solidaridad, el compromiso sincero, serio, de que no vamos a dejar de atender este grave problema del país.

Mi hermano Humberto era un buen tipo, un poco gruñón, pero muy buena persona. Enamorado de la naturaleza, del campo y del desarrollo rural, su profesión. Dios bendiga a sus hijitos y esposa, a su familia; perdone a quienes le hicieron daño y permita se haga justicia. Qepd pic.twitter.com/eCjvvgf4iG — Marco Adame (@MarcoAdame) 17 de mayo de 2019

"Todos los días, desde muy temprano, hasta muy tarde estamos dedicados a atender los asuntos públicos y en particular, lo que tiene que ver con la inseguridad y violencia estamos haciendo todo".

Afirmó que su gobierno no está viendo este problema "por encima", sino que se está atendiendo como se merece, "y lo estoy haciendo personalmente, y me están ayudando funcionarios públicos comprometidos. Me están ayudando los marinos, los militares, dos instituciones importante, la Secretaría de la Marina y la de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la Secretaría de Gobernación.

"Me ayudan servidores públicos sensibles, gente honesta como Alejandro Encinas, con buenos sentimientos, gente responsable, todos estamos trabajando unidos, juntos para garantizar la paz y es el compromiso que hacemos con los habitantes de todo México", dijo.

Capturan a secuestradores del hermano del ex gobernador Marco Adame

La Fiscalía General del Estado informó que la localización del cuerpo sin vida de Humberto Adame, hermano del ex gobernador Marco Adame Castillo, ocurrió tras un despliegue operativo-táctico realizado por la Fiscalía Antisecuestros, autoridades estatales y federales en el poblado de Alpuyeca, municipio de Xochitepec, sur de Morelos.

En un comunicado, la dependencia precisó que la privación ilegal de Humberto Adame Castillo se cometió el 3 de mayo pasado de 2019, y aportó que la víctima desarrollaba labores productivas en el municipio de Mazatepec.

Ante la denuncia correspondiente, se activaron los protocolos correspondientes para la atención de casos de secuestro, encabezados por la Fiscalía Antisecuestro en el Estado de Morelos, citó la Fiscalía.

Más adelante informó que para el despliegue táctico por tierra y aire se utilizó el helicóptero de la Comisión estatal de Seguridad de Morelos, en la zona de cerros ubicada en el poblado de Alpuyeca.

En estos trabajos colaboraron agentes de la Policía Federal, de la Fiscalía General de la República y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Las acciones comprendieron la investigación para ubicar la zona de operaciones de los presuntos responsables y la localización de la víctima.

Durante la tarde-noche de ayer capturaron a Librado "N" de 58 años de edad, Leonardo "N" de 32 años; ambos vecinos del Municipio de Xochitepec y Mika "N" de 24 años de edad avecindada en el municipio de Puente de Ixtla, quienes presuntamente estarían relacionados el secuestro de la víctima, quien fue localizada sin vida en la zona de intervención, refiere la FGE.

Las autoridades lograron el aseguramiento de siete equipos de telefonía celular, mismos que serán analizados de manera pericial.

Los tres detenidos serán presentados ante la autoridad judicial, quien determinará la situación jurídica, respetando en todo momento sus garantías y la presunción de inocencia durante todo el proceso, como lo establece el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

OA