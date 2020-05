López Obrador crítica a SCJN por mantener altos salarios a funcionarios

Después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolviera que funcionarios de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) puedan ganar más que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular del Ejecutivo federal criticó la decisión y aseguró que podría mandar otra iniciativa de ley para que quede claro que ningún funcionario puede ganar más que quien ocupe la presidencia.

"Ayer no me gustó la decisión que tomaron en la Corte de conceder a un organismo autónomo el que sus funcionarios puedan ganar más que el presidente de la República. Yo no sé cuál fue la interpretación que se usó, cuál fue la justificación. Lo que sí les puedo decir es que mientras yo esté aquí y tenga la facultad para enviar iniciativas de ley, si no quedó muy claro cómo está en el artículo 127 de la Constitución podría yo enviar otra iniciativa para que quede lo suficientemente claro", afirmó el Mandatario durante su conferencia matutina.

Apenas ayer la SCJN estableció que los altos mandos de Cofece vuelvan a tener los salarios que recibían anteriormente. Hasta 2018, 22 funcionarios de la Cofece ganaban más que el titular del Ejecutivo federal, pero en 2019 se redujo en 48 por ciento el sueldo del primer mandatario y se estableció que ningún otro funcionario pudiera tener un salario mayor o mandatario.

En la decisión de la Corte el presidente no estuvo de acuerdo; sin embargo aseguró que respeta la decisión del máximo tribunal, pero auguró que vendrán más decisiones como la de ayer en otras dependencias y organismos como el Instituto Nacional Electoral (INE).

"No es posible que no haya un tope en lo que ganamos los funcionarios públicos, cómo va haber funcionarios que ganen 200, 300 mil pesos mensuales, menos en estás circunstancias, es un asunto de justicia, la austeridad es un asunto de principios. No lo veo bien, desde luego respeto las decisiones del poder judicial, es un poder autónomo e independiente, pero también voy a ejercer mis facultades, y tenemos que seguir insistiendo que no pueden haber estos sueldos tan excesivos".

"No a los abusos, no este tipo de cosas, porque esa resolución que fue para la Comisión Federal de Competencia Económica, ahora con esta resolución van a querer otros, y aquí vamos a ir señalando cómo se llaman estos organismos, vamos a ver quién sigue, a ver qué va a pasar con los consejeros del INE", indicó.

López Obrador refirió que es mentira que en el sector privado se pague más y aseguró que fue un mito "para justificar los sueldos elevadísimos en el sector público".

Aseguró que si se mantienen las resoluciones judiciales en el sentido de que nadie puede ganar más que el presidente, volverá a presentar una iniciativa de reforma a la Constitución.

"No me puedo quedar callado, ofrezco disculpas sobre este tema, y si lo consideramos necesario, a lo mejor no estaba muy claro en la Constitución de que nadie puede ganar más que el presidente, vamos a buscar la forma de hacerlo más claro y volver a enviar la iniciativa para que sean los legisladores que resuelvan", afirmó.

NR