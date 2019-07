López Obrador anuncia un programa nacional contra el consumo de drogas

Andrés Manuel López Obrador anunció que su Gobierno pondrá en marcha un programa nacional en medios de comunicación que incluye mensajes para combatir el consumo de droga en los jóvenes, y admitió que de seguir aumentando, “no vamos a poder resolver el problema de la inseguridad y la violencia”.

“Va a haber un programa nacional, porque se había difundido el modelo de vida que significaba tomar el camino de las conductas antisociales”, enfatizó el Mandatario, quien se pronunció por fortalecer los valores y “hacer ver que la felicidad no es el tener bienes materiales, riquezas, la ropa de marca, las alhajas, la camioneta, el coche último modelo”.

El Presidente reconoció que es necesario trabajar con los jóvenes “porque las cárceles están llenas de ellos y son los que pierden la vida”.

Precisó que no está en contra de las series que hacen apología del narcotráfico, “pero que haya también lo otro, que se le diga al joven que si consume droga, se está suicidando, que son fatales, que se van a morir, que lo sepan y darles opciones al joven, alternativas, que salgan esos mensajes en la televisión, en la radio que se difunda eso, atender a los jóvenes, porque si no, no vamos a poder resolver el problema de la inseguridad y la violencia, si sigue aumentando el consumo”.

De acuerdo con el Ejecutivo, antes la producción de droga era para comerciar afuera, pero ya se reporta el crecimiento del consumo interno en el país.