López Obrador analiza mañaneras en sábado y domingo

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anticipó que dará conferencias de prensa mañaneras los fines de semana si se requiere para aclarar información y responder ante las llamadas "fake news" o noticias falsas .

Al ser cuestionado en la mañanera de este lunes sobre el tema de desabasto medicamentos para atender a niños con cáncer, el Mandatario adelantó que los martes estará el secretario de Salud y otros directivos de institutos y programas en la materia para presentar informes.

Enseguida López Obrador dijo que también se responderá a "calumnias, a mentiras, alarmas, a noticias falsas".

"Y si siguen así y no nos alcanza de lunes a viernes", aseguró a representantes de medios, "va a haber mañanera sábado y domingo, pero no les vamos a dejar espacios para la desinformación, para la manipulación.

"Porque a veces como tenemos mañanera el viernes, a partir del viernes empieza la desinformación, la manipulación, hasta el lunes que volvemos a estar aquí y aclarar, ¿pero para qué nos llevamos tanto tiempo aclarando? digo ¿por qué tanto tiempo? No".

López Obrador añadió que usará el espacio de las mañaneras para evitar rumores.

"A lo mejor, si es necesario, sábado y domingo también mañanera, para que no quede nada sin aclarar y que no se dé pie al rumor, que podamos responder rápido. Y si algo es falso, aclararlo; si es verdadero, atender la demanda. Porque también ayuda mucho que haya críticos porque así no se oculta nada y tenemos que estar atentos y pendientes, y resolviendo y cumpliendo con nuestro deber", expresó.

