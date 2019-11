López Obrador afirma que Tren Maya no afectará medio ambiente

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su proyecto del Tren Maya no afectará el medio ambiente ni a las zonas arqueológicas, porque el objetivo es que se conozca la riqueza artística y cultural de la región, y que el turismo genere empleos y bienestar en la Península de Yucatán.

Previo a su encuentro con pueblos maya peninsular, ch’ol, tsotsil, tseltal y población indígena migrante, un grupo de jóvenes del "Frente Peninsular por la vida y la selva. Agua si, Tren no" sacó unas pancartas en oposición al mega proyecto que recorrerá la península.

En su mensaje el Mandatorio recordó que sus opositores presentaron más de 140 amparos contra la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, porque su gobierno canceló la transa que significaba construir el aeropuerto en el Lago de Texcoco.

"Los conozco, aunque se disfracen de ambientalistas, por eso les explico que es un proyecto en beneficio del pueblo. (Nosotros) seríamos incapaces de afectar al medio ambiente y afectar la riqueza cultural de nuestros pueblos, tengan la confianza que será para beneficio del pueblo".

Reiteró que su administración no impondrá nada, por eso llevará a cabo consultas ciudadanas para diciembre -antes de que lance la licitación- y en un día se vote si quieren o no el proyecto.

"Porque no quiero, se los digo paisanos, echar a andar algo que no vaya a terminarse, que pongan tanto obstáculos y tantas piedras en el camino, se me termine mi plazo... por eso no quiero dar un paso si no voy a tener el respaldo de la gente porque si no lo hacemos es tras años se me termina mi periodo y no voy a dejar nada a medias, quiero terminar todo, si podemos resolverlo si contamos con el reparado del pueblo", dijo.

Y al igual que ayer sábado en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, el Mandatario hizo una consulta a mano alzada donde ganó el sí a la construcción del Tren Maya.

jb